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    ¡Alarma en el sur! Voraz incendio forestal se registra en límites de Medellín e Itagüí

    El humo se puede ver desde distintos lugares del sur del Valle de Aburrá.

    Publicado por: SoloDuque

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    Así se avista el incendio en límites entre Itagüí y Medellín desde Envigado. Foto: Minuto30.com
    ¡Alarma en el sur! Voraz incendio forestal se registra en límites de Medellín e Itagüí

    Resumen: Ante la contingencia, las autoridades han pedido a la comunidad mantener la calma, facilitar el paso de los vehículos de emergencia y reportar cualquier columna de humo sospechosa

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    Minuto30.com .- Una tarde de emergencia se vive en el sur del Valle de Aburrá. Durante las primeras horas de la tarde de este miércoles 12 de agosto, ciudadanos y conductores comenzaron a reportar masivamente la presencia de un fuerte incendio forestal que consume cobertura vegetal en una zona de ladera ubicada en las inmediaciones entre los municipios de Itagüí y Medellín.

    Las llamas, impulsadas por los fuertes vientos y las altas temperaturas que se han registrado en las últimas horas, avanzan rápidamente sobre el terreno, generando una densa columna de humo negro que es visible desde kilómetros a la redonda.

    Zonas afectadas y reporte ciudadano

    De acuerdo con los reportes preliminares recibidos en la redacción de Minuto30, la emergencia se localiza cerca de sectores residenciales e industriales que marcan la frontera entre ambas localidades. El humo se puede ver desde distintos lugares del sur del Valle de Aburrá.

    Vecinos de barrios como San Fernando, Ditaires (Itagüí) y Guayabal (Medellín) han expresado su preocupación por la cercanía de las llamas a algunas estructuras y por la calidad del aire en la zona.

    Movilización de emergencia

    Unidades de Bomberos Itagüí y Bomberos Medellín, en coordinación con el DAGRD y las autoridades locales de gestión del riesgo, ya se encuentran desplazándose hacia el sitio exacto para evaluar la situación y comenzar las labores de control y liquidación del fuego.

    Se desconoce, hasta el momento, si el incendio fue provocado o si responde a causas naturales asociadas al fenómeno de variabilidad climática actual.

    itagui

    Así se avista el incendio en límites entre Itagüí y Medellín desde Envigado. Foto: Minuto30.com

    Recomendaciones a la comunidad

    Ante la contingencia, las autoridades han pedido a la comunidad mantener la calma, facilitar el paso de los vehículos de emergencia y reportar cualquier columna de humo sospechosa a través de las líneas del 123. A quienes viven o transitan por la zona afectada, se les recomienda:

    Cerrar puertas y ventanas para evitar el ingreso de humo a las viviendas.

    Utilizar tapabocas en caso de sentir molestias respiratorias.

    Evitar acercarse a la zona de la emergencia para no interferir con el trabajo de los bomberos.

    Noticia en desarrollo…

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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