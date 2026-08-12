Así se avista el incendio en límites entre Itagüí y Medellín desde Envigado. Foto: Minuto30.com

Resumen: Ante la contingencia, las autoridades han pedido a la comunidad mantener la calma, facilitar el paso de los vehículos de emergencia y reportar cualquier columna de humo sospechosa

¡Alarma en el sur! Voraz incendio forestal se registra en límites de Medellín e Itagüí

Minuto30.com .- Una tarde de emergencia se vive en el sur del Valle de Aburrá. Durante las primeras horas de la tarde de este miércoles 12 de agosto, ciudadanos y conductores comenzaron a reportar masivamente la presencia de un fuerte incendio forestal que consume cobertura vegetal en una zona de ladera ubicada en las inmediaciones entre los municipios de Itagüí y Medellín.

Las llamas, impulsadas por los fuertes vientos y las altas temperaturas que se han registrado en las últimas horas, avanzan rápidamente sobre el terreno, generando una densa columna de humo negro que es visible desde kilómetros a la redonda.

Zonas afectadas y reporte ciudadano

De acuerdo con los reportes preliminares recibidos en la redacción de Minuto30, la emergencia se localiza cerca de sectores residenciales e industriales que marcan la frontera entre ambas localidades. El humo se puede ver desde distintos lugares del sur del Valle de Aburrá.

Vecinos de barrios como San Fernando, Ditaires (Itagüí) y Guayabal (Medellín) han expresado su preocupación por la cercanía de las llamas a algunas estructuras y por la calidad del aire en la zona.

Movilización de emergencia

Unidades de Bomberos Itagüí y Bomberos Medellín, en coordinación con el DAGRD y las autoridades locales de gestión del riesgo, ya se encuentran desplazándose hacia el sitio exacto para evaluar la situación y comenzar las labores de control y liquidación del fuego.

Se desconoce, hasta el momento, si el incendio fue provocado o si responde a causas naturales asociadas al fenómeno de variabilidad climática actual.

Recomendaciones a la comunidad

Ante la contingencia, las autoridades han pedido a la comunidad mantener la calma, facilitar el paso de los vehículos de emergencia y reportar cualquier columna de humo sospechosa a través de las líneas del 123. A quienes viven o transitan por la zona afectada, se les recomienda:

Cerrar puertas y ventanas para evitar el ingreso de humo a las viviendas.

Utilizar tapabocas en caso de sentir molestias respiratorias.

Evitar acercarse a la zona de la emergencia para no interferir con el trabajo de los bomberos.

Noticia en desarrollo…