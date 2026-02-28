Alarma en el DIM: Parte médico confirma grave lesión de Léider Berrío y dos bajas más

Resumen: El jugador del Deportivo Independiente Medellín se despide de las competencias oficiales por lo que resta del año

Minuto30.com – El Independiente Medellín (DIM) atraviesa un momento difícil fuera de las canchas. El departamento médico del “Poderoso” emitió un boletín oficial este viernes que encendió las alarmas entre el cuerpo técnico y la afición.

La noticia más dolorosa es la confirmación de una lesión de larga duración para el volante Léider Berrío, sumada a las molestias de piezas clave en el esquema defensivo y ofensivo.

Léider Berrío: Baja sensible por el resto de la temporada

El reporte médico confirmó el peor de los pronósticos para el mediocampista: ruptura completa de ligamento cruzado anterior. Esta lesión, una de las más temidas por los futbolistas, requiere una intervención quirúrgica inmediata y un periodo de recuperación que suele oscilar entre los 6 y 9 meses.

Con este diagnóstico, Berrío se despide de las competencias oficiales por lo que resta del año, dejando un vacío importante en la zona de creación del equipo dirigido por Alejandro Restrepo. Las redes sociales del club ya se manifestaron enviando un mensaje de aliento: “Mucha fuerza, Léider, te deseamos pronta recuperación. Estamos con vos, parcero”.

Leyser Chaverra y John Montaño: Bajo observación

Además del caso de Berrío, el departamento médico informó sobre otros dos jugadores que ingresan a la enfermería roja:

Leyser Chaverra: El lateral sufrió un trauma en hiperextensión de rodilla que resultó en una fisura subcondral de tibia. Aunque no requiere cirugía por ahora, su retorno a las canchas está sujeto a su evolución clínica y a la consolidación de la fisura.

John Montaño: El atacante presenta una lesión muscular de bajo grado en el bíceps femoral izquierdo. Al ser una lesión de “bajo grado” (posiblemente grado 1), su recuperación podría tardar entre una y dos semanas, dependiendo de la respuesta al tratamiento de fisioterapia.