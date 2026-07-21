Alarma en el DIM: Parte médico confirma dos bajas importantes para enfrentar a Vasco da Gama

Resumen: El 'Poderoso' encendió las alarmas rojas este martes tras confirmar las bajas médicas de dos referentes del plantel, justo antes del crucial duelo internacional por CONMEBOL Sudamericana en el Atanasio.

Minuto30.com .- El ambiente festivo previo a un gran duelo internacional se vio empañado este martes 21 de julio por la tarde. El departamento médico del Deportivo Independiente Medellín emitió un reporte oficial (6:27 p.m.) que cayó como un balde de agua fría para la hinchada y el cuerpo técnico, confirmando lesiones de dos jugadores clave: Frank Fabra y Alexis Serna.

El dolor de cabeza para el ‘Expreso Rojo’

La noticia es especialmente sensible dado que el ‘Poderoso’ se juega la vida este mismo miércoles 22 de julio ante un gigante de Brasil por la CONMEBOL Sudamericana. Perder a Fabra, un lateral de experiencia internacional, y a Serna, una pieza importante en el esquema del mediocampo, complica seriamente la planificación del partido.

A continuación, los detalles específicos del reporte médico:

🔴 Frank Fabra: Presentó una lesión muscular del bíceps femoral. Según el club, «su incapacidad dependerá de su evolución clínica». Aunque no se especificó el grado de la rotura, este tipo de lesiones musculares suelen requerir varias semanas de recuperación, descartándolo por completo para el duelo de mañana.

🔴 Alexis Serna: Presenta una entesopatía de los aductores. El cuerpo médico informó que «se inicia manejo conservador» y queda «pendiente de evolución». Al igual que Fabra, su participación ante Vasco es prácticamente imposible dadas las pocas horas que restan para el pitazo inicial.

Todo listo para el duelo ante Vasco

A pesar de las sensibles bajas, el compromiso internacional sigue en pie. Independiente Medellín deberá rearmar sus filas para recibir a Vasco da Gama de Brasil, en lo que promete ser un Atanasio Girardot vibrante.

El club aseguró que cualquier novedad sobre la evolución de los jugadores será informada únicamente a través de sus medios oficiales.