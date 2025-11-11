El DIM encendió las alarmas tras la lesión de su máximo artillero, el ‘Polaco’ Francisco Fydriszewski, durante el reciente encuentro disputado contra Envigado.

Sigue al canal de WhatsApp del DIM

La preocupación es latente en la hinchada y el cuerpo técnico, pues la posible ausencia del delantero podría ser un golpe sensible en un momento crucial de la temporada.

Los seguidores del ‘Poderoso’ cruzan los dedos, a la espera de un diagnóstico que no comprometa la presencia del jugador en las instancias definitivas.

El atacante argentino será sometido a exámenes médicos detallados este mismo martes para determinar la gravedad exacta de su afectación, la cual estaría localizada en la rodilla.

Por el momento, el hermetismo es total en el interior del DIM respecto al alcance de la dolencia.

No obstante, una primera indicación proveniente del club señala que, de manera preventiva, Fydriszewski no estará disponible para el próximo compromiso ante el América de Cali, correspondiente a la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

¡Virgen del agarradero! Alarma en el DIM por la lesión del goleador del ‘Poderoso’

La expectativa es que la lesión no sea de consideración y le permita al ‘Polaco’ estar al 100% para el inicio de la fase de los cuadrangulares semifinales de la Liga.

El delantero ha sido pieza clave en la ofensiva poderosa y su rendimiento es fundamental para las aspiraciones del equipo.

La hinchada espera que el dictamen médico sea favorable, disipando así los temores de perder a su principal referente en el ataque para la lucha por el título.

A pesar del mal sabor de boca que dejó la lesión de Fydriszewski, el partido en el que salió del campo no fue del todo negativo para el ‘Poderoso’.

El encuentro dejó al DIM clasificado a la gran final de la Copa BetPlay, lo que representa la quinta final en los últimos cinco años para la institución antioqueña, un dato que subraya la vigencia competitiva del equipo.

Ahora, el enfoque se centra en la recuperación de su goleador, mientras el club se prepara para afrontar dos frentes importantes en el cierre del año.

¿ ? ¡! ✅ Así quedó nuestro camino a la anhelada final de la #CopaBetPlayDIMAYOR 2025 tras el partido de hoy.#LoDamosTodo pic.twitter.com/0jvup6SiRL — DIMAYOR (@Dimayor) November 11, 2025

Más noticias del Deportivo Independiente Medellín