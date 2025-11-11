Minuto30
    ¡Virgen del agarradero! Alarma en el DIM por la lesión del goleador del ‘Poderoso’
    Consumo de uñas entre los hinchas del poderoso, ante la lesión del polaco Francisco Fydriszewski, delantero del DIM. Foto: DIM
    Resumen: La lesión de rodilla que sufrió el máximo goleador del DIM, Francisco Fydriszewski, durante el partido contra Envigado ha encendido las alarmas en el club y la hinchada, ya que su posible ausencia representa un duro golpe en un momento crucial de la temporada. El delantero argentino será sometido a exámenes médicos detallados este martes para determinar la gravedad de su afectación, aunque preventivamente ya se confirmó que no estará disponible para el próximo compromiso ante América de Cali por la última fecha de los cuadrangulares semifinales, mientras el 'Poderoso' espera un dictamen favorable que le permita contar con su referente de ataque para las instancias definitivas en la lucha por el título.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El DIM encendió las alarmas tras la lesión de su máximo artillero, el ‘Polaco’ Francisco Fydriszewski, durante el reciente encuentro disputado contra Envigado.

    La preocupación es latente en la hinchada y el cuerpo técnico, pues la posible ausencia del delantero podría ser un golpe sensible en un momento crucial de la temporada.

    Los seguidores del ‘Poderoso’ cruzan los dedos, a la espera de un diagnóstico que no comprometa la presencia del jugador en las instancias definitivas.

    El atacante argentino será sometido a exámenes médicos detallados este mismo martes para determinar la gravedad exacta de su afectación, la cual estaría localizada en la rodilla.

    Por el momento, el hermetismo es total en el interior del DIM respecto al alcance de la dolencia.

    No obstante, una primera indicación proveniente del club señala que, de manera preventiva, Fydriszewski no estará disponible para el próximo compromiso ante el América de Cali, correspondiente a la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

    La expectativa es que la lesión no sea de consideración y le permita al ‘Polaco’ estar al 100% para el inicio de la fase de los cuadrangulares semifinales de la Liga.

    El delantero ha sido pieza clave en la ofensiva poderosa y su rendimiento es fundamental para las aspiraciones del equipo.

    La hinchada espera que el dictamen médico sea favorable, disipando así los temores de perder a su principal referente en el ataque para la lucha por el título.

    A pesar del mal sabor de boca que dejó la lesión de Fydriszewski, el partido en el que salió del campo no fue del todo negativo para el ‘Poderoso’.

    El encuentro dejó al DIM clasificado a la gran final de la Copa BetPlay, lo que representa la quinta final en los últimos cinco años para la institución antioqueña, un dato que subraya la vigencia competitiva del equipo.

    Ahora, el enfoque se centra en la recuperación de su goleador, mientras el club se prepara para afrontar dos frentes importantes en el cierre del año.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

