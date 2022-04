Alarma de bomba provoca pánico en aeropuerto de Israel

Alerta en el aeropuerto de Tel Aviv, en Israel, luego de que se encontrara un objeto explosivo en una de las maletas de los integrantes de una familia.

Una familia estadounidense desató una amenaza de bomba en el aeropuerto cuando al pasar por los controles de seguridad mostraron a los inspectores un proyectil sin explotar que encontraron mientras visitaban los Altos del Golán y que se llevaban en su equipaje, según cuentan medios israelíes.

Según un relato de la familia, uno de los niños encontró un explosivo y decidió quedárselo como “recuerdo”. Pero al momento que diera conocer dicha historia generaron pánico en dicho aeropuerto.

Una vez realizado el check-in, el equipo de seguridad realizó el hallazgo e inmediatamente pidieron evacuar el área.

Una familia norteamericana ha sembrado el pánico en el aeropuerto de Tel Aviv: encontraron una bomba sin detonar en un viaje a los Altos del Golán. La brillante idea fué llevársela como recuerdo e intentar embarcar con ella en el avión.

