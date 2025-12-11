Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La mascota se perdió en el sector cercano a la cancha de arena de Manrique San Blas

Alana, una hermosa bulldog francés se perdió por San Blas: Su familia la busca

Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de la comunidad para encontrar a la perrita bulldog francés Alana, que se encuentra desaparecida en el nororiente de Medellín.

La mascota se perdió en el sector cercano a la cancha de arena de Manrique San Blas y su familia la busca con mucha preocupación.

Cualquier persona que la haya encontrado, la haya visto o tenga información sobre su paradero puede comunicarse de inmediato al whatspp de contacto 313 654 0639.

¡Ayude a Alana a regresar a casa!