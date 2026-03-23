Resumen: Alan Ritchson ha construido una imagen de "gigante gentil" en Hollywood, pero este video de vigilancia pone en duda su control de impulsos

Alan Ritchson, el imperturbable «Jack Reacher», agredió a puños y patadas a un vecino y en video quedó

Minuto30.com .- El actor Alan Ritchson, conocido mundialmente por interpretar al imponente e imperturbable Jack Reacher, se encuentra en el ojo del huracán tras la filtración de un video donde se le ve envuelto en una violenta riña callejera. El portal de noticias TMZ obtuvo y publicó las imágenes de un altercado ocurrido este fin de semana en un suburbio de Nashville, Tennessee.

El origen del conflicto: Velocidad y ruido

De acuerdo con el reporte, la disputa comenzó el pasado sábado entre Ritchson y su vecino, identificado como Ronnie Taylor. El motivo inicial fue una queja por el ruido y la velocidad a la que el actor y sus hijos operaban motocicletas tipo dirt bike en el vecindario.

La tensión escaló el domingo cuando Ritchson, a bordo de su Kawasaki verde, sufrió una caída de la motocicleta. Al levantarse, el actor habría arremetido contra Taylor lanzando puñetazos y patadas, según se aprecia en el material audiovisual. Lo más preocupante para los testigos fue que el incidente ocurrió en presencia de los hijos del actor, quienes también se encontraban en el lugar con sus bicicletas.

Investigación en curso: Sin arrestos por ahora

Tras el altercado, Ronnie Taylor presentó una denuncia formal ante las autoridades locales. Estos son los puntos clave de la situación legal del actor:

Denuncia: Existe un reporte policial por agresión física.

Estado: La investigación sigue abierta por parte de la policía de Nashville.

Capturas: Hasta el momento, no se han realizado arrestos ni se han presentado cargos criminales formales contra Ritchson.

Alan Ritchson ha construido una imagen de “gigante gentil” en Hollywood, pero este video de vigilancia pone en duda su control de impulsos frente a disputas domésticas. Ni el actor ni sus representantes han emitido declaraciones oficiales hasta el cierre de esta nota.