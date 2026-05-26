Resumen: El alcalde cerró su pronunciamiento con la emblemática frase del himno nacional, "Que pronto cese la horrible noche", reafirmando su postura de fuerte oposición frente a los sectores afines al Gobierno Nacional.

«Al que no quiere caldo, le dan dos tazas»: Fico Gutiérrez le gana nuevo pulso judicial a la senadora Isabel Zuleta

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció en la tarde de este martes 26 de mayo que la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal y citó a indagatoria a la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta. La decisión se da en el marco de una denuncia interpuesta por el mandatario local por el delito de calumnia.

A su salida de la audiencia en el alto tribunal, Gutiérrez entregó un contundente reporte a través de sus redes sociales, celebrando la decisión judicial y lanzando fuertes pullas contra la congresista.

Borrando trinos «frente a la justicia»

El punto más álgido del encuentro judicial tuvo que ver con el manejo de las redes sociales de la senadora. Según detalló Gutiérrez, Zuleta había incumplido una orden previa, lo que derivó en un tenso momento durante la diligencia:

El antecedente: El 10 de noviembre del año pasado, la senadora ya se había visto obligada a retractarse públicamente por injurias y calumnias emitidas contra el actual alcalde.

El incumplimiento: Como parte de las medidas de reparación, Zuleta debía eliminar de sus redes sociales todos los mensajes difamatorios en contra de Gutiérrez. Sin embargo, el alcalde denunció que, a la fecha, algunos de estos seguían publicados.

El cara a cara: Ante esta situación, Gutiérrez reveló que durante la audiencia a la senadora «le tocó borrar uno a uno sus mensajes difamatorios al frente mío y de la justicia».

«Son sicarios digitales»

El mandatario local no escatimó en calificativos contra sus contradictores políticos. En su mensaje, tildó a la congresista de «la quemona», haciendo alusión a la polémica frase de la campaña presidencial donde Zuleta afirmaba que a Fico lo iban a «quemar».

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«Espero que aprenda la lección y deje de difamar y mentir. Esto lo hago por mis hijos, por mi familia. Que ni crean que pueden acabar con el buen nombre de las personas. Son sicarios digitales», sentenció Gutiérrez.

El alcalde cerró su pronunciamiento con la emblemática frase del himno nacional, «Que pronto cese la horrible noche», reafirmando su postura de fuerte oposición frente a los sectores afines al Gobierno Nacional.