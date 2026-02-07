Menú Últimas noticias
    Al menos dos muertos y un herido dejó ataque armado en Ciudad Bolívar, suroeste de Antioquia

    Un antioqueño y un venezolano los muertos; un guajiro el lesionado

    Publicado por: SoloDuque

    Panorámica de Ciudad Bolívar, Antioquia
    Al menos dos muertos y un herido dejó ataque armado en Ciudad Bolívar, suroeste de Antioquia

    Resumen: El hecho, que ocurrió en pleno casco urbano, generó pánico entre los habitantes de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar las ráfagas de disparos

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La violencia interrumpió la tarde de este sábado 7 de febrero de 2026 en el municipio de Ciudad Bolívar, Suroeste antioqueño. Un ataque armado perpetrado en el sector conocido como El Manzanillo dejó como saldo dos hombres asesinados y un tercero luchando por su vida en un centro asistencial.

    El hecho, que ocurrió en pleno casco urbano, generó pánico entre los habitantes de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar las ráfagas de disparos.

    Las víctimas: Identidades y procedencia

    Al llegar al lugar de los hechos, las unidades policiales confirmaron el fallecimiento de dos sujetos. Las víctimas fatales fueron identificadas, según medios locales, como:

    Alex de Jesús Taborda Rojas: Oriundo del municipio de Ciudad Bolívar.

    Venancio Enrique Manchado González: De quien se presume, de manera preliminar, tendría nacionalidad venezolana.

    Un tercer hombre, cuya identidad aún está bajo reserva pero se sabe que es oriundo del departamento de La Guajira, resultó gravemente herido en el mismo ataque. El afectado fue auxiliado y trasladado inicialmente al Hospital La Merced de la localidad, pero debido a la gravedad de sus lesiones, tuvo que ser remitido a un centro hospitalario de mayor complejidad. Hasta el cierre de esta edición, su pronóstico es reservado y no se ha confirmado su deceso.

    Investigación en curso: ¿Qué hay detrás del ataque?

    Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras motivaciones ligadas al control territorial de grupos ilegales que operan en el Suroeste.

    Tres hombres atacados a bla en Ciudad Bolívar, municipio ubicado en el suroeste antioqueño. Dos de ellos murieron y el tercero resultó gravemente herido

    Tres hombres atacados a bla en Ciudad Bolívar, municipio ubicado en el suroeste antioqueño. Dos de ellos murieron y el tercero resultó gravemente herido. Fotos: Cortesía

