¡Al menos 8 casas afectadas! Voraz incendio en el barrio Carpinelo causa pánico

Resumen: El panorama material es desolador. Aunque los bomberos continúan en labores de enfriamiento y control, versiones extraoficiales y de testigos en la zona indican que la magnitud del fuego ha dejado un saldo devastador

Minuto30.com .- La noche de este domingo ha estado marcada por la zozobra en el nororiente de Medellín. Una grave emergencia se registra a esta hora en el barrio Carpinelo, perteneciente a la Comuna 1 (Popular), donde un incendio estructural de grandes proporciones ha movilizado a los organismos de socorro de la ciudad.

El propio alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, se pronunció a través de su cuenta de X para entregar un reporte oficial sobre la situación y dar un parte de tranquilidad respecto a las vidas humanas, mientras los equipos de emergencia luchan contra las llamas.

Cuatro tripulaciones combaten el fuego

Dada la topografía del sector y la rápida propagación de las llamas, la respuesta institucional tuvo que ser inmediata. El mandatario local confirmó que en el sitio se encuentran operando cuatro tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, quienes trabajan a toda marcha para confinar el incendio y evitar que se extienda a más viviendas colindantes.

Desde el DAGRD (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres) y la Alcaldía de Medellín estamos al frente de la situación”, aseguró Gutiérrez en su reporte.

El saldo preliminar: Daños materiales incalculables

La mejor noticia en medio de esta tragedia es que, según el reporte oficial entregado por el Alcalde hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni víctimas fatales. La rápida evacuación de los vecinos ha sido clave para proteger la vida.

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Sin embargo, el panorama material es desolador. Aunque los bomberos continúan en labores de enfriamiento y control, versiones extraoficiales y de testigos en la zona indican que la magnitud del fuego ha dejado un saldo devastador:

Al menos ocho viviendas habrían sido consumidas en su totalidad por las llamas, dejando a varias familias a la intemperie.

El fuego también habría arrasado con una chatarrería ubicada en el sector, lo que, debido a la acumulación de materiales inflamables y reciclables, habría provocado que la conflagración tomara tanta fuerza en sus inicios.

A esta hora, las autoridades mantienen acordonada la zona, mientras la comunidad de la Comuna 1 se une en solidaridad con los afectados. Se espera que en las próximas horas, una vez liquidado el incendio, el DAGRD entregue el censo oficial de damnificados y las posibles causas que originaron esta emergencia.