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    ¡Al fin! Cataño en la titular: Así formara Nacional ante Jaguares por partido aplazado

    El portero, que había sido relegado sin una explicación clara, tendrá hoy su oportunidad de oro

    Publicado por: SoloDuque

    Kevin Cataño regresa a la convocatoria de Nacional, luego de estar "borrado" varias fechas
    Kevin Cataño debuta ante Jaguares. Foto archivo
    ¡Al fin! Cataño en la titular: Así formara Nacional ante Jaguares por partido aplazado

    Resumen: ¡Llegó el momento que gran parte de la hinchada esperaba! Este lunes, Atlético Nacional finalmente se pone al día con el calendario de la Liga BetPlay enfrentando a Jaguares de Córdoba en el Atanasio Girardot. Pero más allá de los puntos en disputa por la fecha 2, la gran noticia de la noche es el fin del "ostracismo" para un jugador clave.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Después de 14 fechas de espera, especulaciones y una incógnita que recorría las tribunas del Atanasio, el técnico Diego Arias ha decidido darle la confianza al guardameta Cataño.

    El portero, que había sido relegado incluso a la gradería durante casi todo el semestre sin una explicación clara, tendrá hoy su oportunidad de oro para demostrar por qué la afición pedía su titularidad.

    Nacional no solo se pone al día en el calendario, sino que pone en cancha una nómina con nombres de “peso pesado”, incluyendo el regreso de referentes internacionales y figuras consolidadas.

    Nómina Titular de Atlético Nacional

    El “Rey de Copas” sale con un 4-3-3 agresivo para enfrentar a los de Montería:

    Portero: Cataño (La gran novedad).

    Defensa: Román, García, Parra, Casco.

    Mediocampo: Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Rengifo.

    Ataque: Edwin Cardona, Sarmiento, Alfredo Morelos.

    Puntos clave del equipo de Diego Arias

    Seguridad en el arco: Todas las miradas estarán sobre Cataño. Su desempeño hoy marcará un antes y un después en la rotación de porteros del verde paisa.

    Una defensa envidiable

    : La experiencia de Román y Casco se complementan con la frescura que dan Parra y García.

    Eje de Selección: El mediocampo con Matheus Uribe y Jorman Campuzano promete equilibrio y salida limpia, una dupla que evoca los mejores tiempos del proceso de selección. Rengifo con su toque mágico le da proyección y movilidad al onceno verdolaga

    Magia y Goles: La conexión entre la visión de Edwin Cardona, la velociad de Sarmiento y el olfato goleador del “Búfalo” Alfredo Morelos es, sobre el papel, la pesadilla de cualquier defensa en el FPC.

    Análisis del Rival: Jaguares de Córdoba

    Aunque el equipo cordobés suele sufrir en la altura y ante la presión de la hinchada verdolaga, llega al Atanasio con la necesidad de sumar para alejarse de la zona del descenso. Nacional deberá cuidarse de las transiciones rápidas, pero con este once titular, la obligación es ganar y gustar.

    Datos del Partido

    Liga BetPlay 2026-I (Fecha 2 – Aplazado)
    Estadio Atanasio Girardot, Medellín
    Hora 8:10 p. m.
    Transmisión Win Sports+.

    los dos equipos en la tabla

    El duelo de esta noche en el Atanasio Girardot presenta un marcado contraste de realidades en la tabla de posiciones: por un lado, Atlético Nacional llega como sólido líder del campeonato con 31 puntos, cabalgando el torneo con paso firme y la intención de blindar su posición de privilegio usando su nómina estelar.

    En la otra cara de la moneda se encuentra Jaguares de Córdoba, que ocupa la casilla 18 con apenas 14 unidades, sumido en una profunda crisis de resultados y con la urgencia máxima de sumar de a tres para intentar escapar del temido fantasma del descenso.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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