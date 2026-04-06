¡Al fin! Cataño en la titular: Así formara Nacional ante Jaguares por partido aplazado

Resumen: ¡Llegó el momento que gran parte de la hinchada esperaba! Este lunes, Atlético Nacional finalmente se pone al día con el calendario de la Liga BetPlay enfrentando a Jaguares de Córdoba en el Atanasio Girardot. Pero más allá de los puntos en disputa por la fecha 2, la gran noticia de la noche es el fin del "ostracismo" para un jugador clave.

Minuto30.com .- Después de 14 fechas de espera, especulaciones y una incógnita que recorría las tribunas del Atanasio, el técnico Diego Arias ha decidido darle la confianza al guardameta Cataño.

El portero, que había sido relegado incluso a la gradería durante casi todo el semestre sin una explicación clara, tendrá hoy su oportunidad de oro para demostrar por qué la afición pedía su titularidad.

Nacional no solo se pone al día en el calendario, sino que pone en cancha una nómina con nombres de “peso pesado”, incluyendo el regreso de referentes internacionales y figuras consolidadas.

Nómina Titular de Atlético Nacional

El “Rey de Copas” sale con un 4-3-3 agresivo para enfrentar a los de Montería:

Portero: Cataño (La gran novedad).

Defensa: Román, García, Parra, Casco.

Mediocampo: Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Rengifo.

Ataque: Edwin Cardona, Sarmiento, Alfredo Morelos.

El 1️⃣1️⃣ para el juego de hoy 💚#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/fddLhDPlD4 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) April 7, 2026

Puntos clave del equipo de Diego Arias

Seguridad en el arco: Todas las miradas estarán sobre Cataño. Su desempeño hoy marcará un antes y un después en la rotación de porteros del verde paisa.

Una defensa envidiable

: La experiencia de Román y Casco se complementan con la frescura que dan Parra y García.

Eje de Selección: El mediocampo con Matheus Uribe y Jorman Campuzano promete equilibrio y salida limpia, una dupla que evoca los mejores tiempos del proceso de selección. Rengifo con su toque mágico le da proyección y movilidad al onceno verdolaga

Magia y Goles: La conexión entre la visión de Edwin Cardona, la velociad de Sarmiento y el olfato goleador del “Búfalo” Alfredo Morelos es, sobre el papel, la pesadilla de cualquier defensa en el FPC.

Análisis del Rival: Jaguares de Córdoba

Aunque el equipo cordobés suele sufrir en la altura y ante la presión de la hinchada verdolaga, llega al Atanasio con la necesidad de sumar para alejarse de la zona del descenso. Nacional deberá cuidarse de las transiciones rápidas, pero con este once titular, la obligación es ganar y gustar.

Datos del Partido

Liga BetPlay 2026-I (Fecha 2 – Aplazado)

Estadio Atanasio Girardot, Medellín

Hora 8:10 p. m.

Transmisión Win Sports+.

los dos equipos en la tabla

El duelo de esta noche en el Atanasio Girardot presenta un marcado contraste de realidades en la tabla de posiciones: por un lado, Atlético Nacional llega como sólido líder del campeonato con 31 puntos, cabalgando el torneo con paso firme y la intención de blindar su posición de privilegio usando su nómina estelar.

En la otra cara de la moneda se encuentra Jaguares de Córdoba, que ocupa la casilla 18 con apenas 14 unidades, sumido en una profunda crisis de resultados y con la urgencia máxima de sumar de a tres para intentar escapar del temido fantasma del descenso.