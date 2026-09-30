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    Al descubierto «Las Invisibles», ingresaban y comercializaban estupefacientes en cárceles de máxima seguridad

    Las mujeres ingresaban estupefacientes ocultos o adheridos al cuerpo para llevarlos a patios específicos y venderlos a internos

    Publicado por: SoloDuque

    Al descubierto «Las Invisibles», ingresaban y comercializaban estupefacientes en cárceles de máxima seguridad

    Resumen: Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con la DIJIN de la Policía Nacional y el Gaula del Ejército Nacional, capturaron en Barranquilla (Atlántico) y Girón (Santander) a cinco presuntas integrantes de la organización.

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    Las visitas a personas privadas de la libertad habrían sido utilizadas como fachada para introducir cocaína, marihuana y otras sustancias a establecimientos carcelarios de mediana y máxima seguridad en diferentes zonas del país. Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió poner al descubierto a ‘Las Invisibles’, la red que estaría involucrada en esta modalidad delictiva.

    Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con la DIJIN de la Policía Nacional y el Gaula del Ejército Nacional, capturaron en Barranquilla (Atlántico) y Girón (Santander) a cinco presuntas integrantes de la organización.

    capturadas las invisibles

    Foto: Fiscalia

    De manera simultánea, fueron realizadas diligencias de registro y allanamientos en las cárceles La Modelo de Barranquilla, Palo Gordo de Girón y La Tramacúa de Valledupar. En los procedimientos se incautaron 13 celulares, tarjetas SIM, memorias USB, estupefacientes, cuadernos con información de datos relevantes para el desarrollo de las investigaciones, un router wifi, un reloj inteligente, cargadores, audífonos y dinero en efectivo.

    Los elementos materiales probatorios indican que ‘Las Invisibles’ tramitaban permisos para entrar a distintos centros carcelarios con el supuesto de visitar a familiares o conocidos. De esta manera, ingresaban estupefacientes ocultos o adheridos al cuerpo para llevarlos a patios específicos y venderlos a internos que se encargaban de la distribución en los penales. Esta actividad ilícita, al parecer, les permitía recaudar mensualmente ganancias millonarias.

    Un fiscal de la Seccional Atlántico presentará a las cinco capturadas ante un juez de control de garantías y les imputará los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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