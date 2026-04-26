Resumen: Un hombre de 52 años, fue asesinado en un ataque sicarial en la vereda La Cortada, zona rural de Yolombó (Antioquia). Dos hombres en moto lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte pese a que fue trasladado a un centro asistencial. Las autoridades investigan el caso, que preliminarmente se asocia a un posible ajuste de cuentas y al contexto de presencia de grupos armados en la región.

¿Ajuste de cuentas? Sicarios en moto asesinaron a un hombre en la vía Yolombó-Amalfi

Un hombre fue asesinado en un ataque sicarial registrado en zona rural del municipio de Yolombó, en el nordeste antioqueño.

La víctima fue identificada como Julio Eduardo Sánchez, de 52 años, quien fue atacado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta en la vereda La Cortada, ubicada a unos 40 minutos del casco urbano, sobre la vía que conduce hacia Amalfi.

De acuerdo con la información preliminar, los agresores lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones, principalmente en la cabeza. Aunque el hombre alcanzó a ser auxiliado y trasladado en una ambulancia que transitaba por el sector, ingresó al hospital local sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

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Las autoridades indicaron que el caso es materia de investigación y que una de las principales hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas, sin que hasta el momento haya confirmación oficial sobre los móviles del crimen.

En el desarrollo de las indagaciones también se ha señalado la presencia de estructuras criminales en la zona, entre ellas el Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, el cual tendría influencia en distintas rentas ilícitas en el nordeste antioqueño, situación que hace parte del contexto que analizan los investigadores.

Asimismo, se conoció que la víctima presentaba una anotación en el Sistema de Información de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación, dato que será tenido en cuenta dentro del proceso investigativo.

Las autoridades continúan con las labores de recolección de información para establecer la identidad de los responsables y esclarecer las circunstancias del ataque.