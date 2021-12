Ajua ! Ajua ! Ajua! Bomberos

Hace algunos años, desde las redes sociales de las Fuerzas Militares se detalló que la expresión ‘Ajúa’ la popularizó el general Alejandro Navas, que fue comandante general de las FF.MM., y que es en realidad una sigla que reúne las iniciales de las palabras arrojo, justicia, unión y abnegación.

Ahora con el advenimiento del proyecto de ley 293 por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio militar en los

Cuerpos de bomberos de Colombia,se le pone un piano encima a estas instituciones que son eminentemente humanitarias.

La esencia de los bomberos es básicamente la de salvaguarda la vida, proteger el patrimonio de la comunidad y cuidar el medio ambiente, lo que está en contravia con el espíritu militar, el cual por esencia está definido en la ley y es la antítesis de la misionalidad de los bomberos.

Las fuerzas militares y de policía por ninguna circunstancia pueden desarrollar lo normativamente estipulado a los bomberos, eso sería el principio del fin de la misionalidad bomberil.

Indudablemente la esencia del servicio en los bomberos de colombia,es el voluntariado,lo que desdibuja una figura como la de “compensación militar”estipulada el el proyecto de ley.

Al unísono los bomberos de colombia debemos decir NO al servicio militar en los los cuerpos de bomberos.

El servicio militar en colombia ( Art 15 de la Ley 1861 ) ya tiene suficientes posibilidades para q los colombianos presten su servicio militar,como para introducir una nueva modalidad de auxiliar militar bomberil,lo que se constituiría en un adefesio y de paso en una afrenta a los bomberos de colombia.

Y es que las disposiciones que regulan el servicio militar, no son equiparables a los procesos de formación,incorporación y servicio de los bomberos,a esto se le suma que la mayoría de los bomberos en colombia no reciben salario y solo nos mueve nuestro espíritu altruista y nuestra fuerza de voluntad para trabajar,debido a la precariedad de los recursos financieros que son el común denominador en los bomberos,así que es totalmente ilógico por no decir descabellado,plantearle a los cuerpos de bomberos un nuevo dilema,el cual es aceptar ciudadanos para que presten su servicio militar al interior de los cuerpos de bomberos.

El congreso no puede trasladarle semejante responsabilidad a los cuerpos de bomberos sin los estudios técnicos de viabilidad y factibilidad no sólo financiera sino social y cultural.

Es el momento histórico para que hagamos monolíticamente un gremio sólido, con el ánimo de reivindicar nuestros derechos constitucionales y legales, en donde repensemos nuestra misionalidad,atender nuestras necesidades históricas,exigir el fortalecimiento presupuestal de la Dirección Nacional de Bomberos, buscar nuevas fuentes de financiación como subsidios a la oferta vía presupuesto general de la nación, crear la lotería nacional de bomberos, propender por el fortalecimiento técnico, administrativo y operativo de los cuerpos de bomberos de los municipios de 5ta y 6ta categoría, exigir la concurrencia y subsidiaridad de los entes territoriales departamentales y municipales,buscar soluciones claras y contundentes a la zona gris laboral existente en los bomberos,reglamentar la ley que brinda incentivos al voluntariado,etcétera,etcétera.

No necesitamos militares en nuestros cuerpos de bomberos, necesitamos voluntad política para hacer realidad el servicio público esencial a cargo del estado.

Es tan importante tener un cuerpo de bomberos fortalecido operativamente en un municipio, como tener el hospital o la escuela!