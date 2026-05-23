Nuevo homicidio en Ajizal: «chinga» atacado a tiros llegó sin signos vitales a centro médico

Resumen: Aunque el homicidio de este joven de 19 años se encuentra bajo investigación, el suceso no parece ser un hecho aislado. La comunidad del sector vive horas de intensa zozobr

Minuto30.com .- El miedo y la tensión no dan tregua en la zona rural del municipio de Itagüí. En las últimas horas, las autoridades confirmaron el lamentable deceso de un joven de apenas 19 años de edad, quien fue víctima de un letal ataque con arma de fuego ocurrido durante la noche del pasado jueves, 21 de mayo.

El crimen agudiza la crisis de seguridad que atraviesa el sector, encendiendo las alarmas de la comunidad y de las autoridades locales frente a un inminente recrudecimiento de la violencia.

Detalles del ataque sicarial

De acuerdo con versiones preliminares, el hecho de sangre se registró exactamente en las escalas del sector Los Sánchez, una zona limítrofe y de alto tránsito peatonal ubicada entre las veredas Los Gómez y El Ajizal.

Tras el ataque armado, el joven quedó gravemente herido en el lugar y fue trasladado de urgencia por la comunidad hacia una clínica cercana.

Debido a la gravedad de los impactos de bala recibidos, el personal médico de turno confirmó que la víctima, conocida de manera preliminar con el alias de «chinga», ingresó al centro asistencial sin signos vitales, por lo que no fue posible realizar maniobras de reanimación.

Hasta el momento, no se han conocido los móviles exactos del crimen ni han logrado identificar a los autores materiales o intelectuales del hecho.

El contexto: Una racha violenta tras la muerte de alias ’55’

Aunque el homicidio de este joven de 19 años se encuentra bajo investigación, el suceso no parece ser un hecho aislado. La comunidad del sector vive horas de intensa zozobra debido a una reciente escalada de violencia en las veredas de Itagüí.

Según fuentes extraoficiales y el temor expresado por los habitantes, esta jornada de confrontaciones y homicidios habría detonado tras el reciente asesinato de un individuo conocido como alias ’55’. Las autoridades investigan si la muerte del joven está relacionada con retaliaciones, ajustes de cuentas o un reacomodo en el control territorial por parte de los grupos armados delincuenciales que operan en esta jurisdicción.