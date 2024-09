Sevilla 9 dic (EFE).- El lateral derecho del Betis Aitor Ruibal, autor del gol de su equipo, que empató (1-1) este sábado en el estadio Benito Villamarín ante el Real Madrid, destacó a la conclusión del encuentro que han "competido como animales".

"No tengo fuerzas ni para hablar. Tuvimos mucho ritmo ante uno de los mejores equipos del mundo y al que le hemos plantado cara. Contentos al final por sacar un punto ante un rival así”, comentó en declaraciones a Movistar.

Sobre qué le faltó a su equipo para ganar el choque, recalcó que "ha faltado que la pelota entre", además de que "en los primeros quince minutos se sufrió mucho, pero se han tenido ocasiones".

Sobre su gol, comentó que lo habla con su "familia". "Tengo que pegarle porque tengo buen disparo. La confianza al final te da eso. No me lo he pensado”, relató.

También se refirió a su duelo directo con el brasileño Rodrygo Goes y dijo que “si te encara 150 veces, se te tiene que ir alguna vez".

"Me llevo su camiseta por estar el partido detrás de él", dijo Aitor Ruibal, quien sobre el penalti reclamado por el rival dijo que cree que no fue porque "el contacto es mínimo", aunque reconoció que lo tendrá "que ver".

Por: EFE