¿Le creen? Aida Victoria dijo que «no tiene nada que ver» con la ruptura de Yeferson Cossio y su novia

La creadora de contenido Aida Victoria se pronunció sobre la nueva especulación que salió en las redes sociales luego de que se filtrara una fotografía con el también influenciador, Yeferson Cossio, en el que se ven muy «acarameladitos».

Y es que hace tan solo unas horas, el paisa decidió publicar un video en su Instagram contando y explicando su ruptura con su novia por más de 7 años, Jenn Muriel, pero antes de este hecho ya se había filtrado la fotografía de los influenciadores donde él la tiene entre sus brazos, muy cerca al glúteo y ella con su mano en sus piernas.

Aida Victoria habló sobre el nuevo rumor de una posible relación con Yeferson Cossio.

La barranquillera se tomó sus historias de Instagram, donde se mostró un poco alterada, para hablar sobre el nuevo rumor que la rodea.

«Yo no me estoy escondiendo de nada, yo sí salí con Cossio y de hecho estoy con él en una reunión aquí en Bucaramanga de un tema puntual que a mi me interesaba…» explicó la joven pero luego pidió que no la «involucren» en la ruptura, pues ella «no tiene nada que ver».

Para leer más noticias, clic aquí.

También le puede interesar…