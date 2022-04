[VIDEO] Entre lagrimas, Aida Victoria contó que está en Venezuela visitando a su mamá

La creadora de contenido Aida Victoria, hija de la política Aida Merlano, se ha caracterizado por usar sus redes sociales sin ninguna censura ni pelos en la lengua. Hace algunas horas contó que viajó a Venezuela para tener un encuentro con su madre y se vio quebrantada por la situación.

Recientemente, la barranquillera se robó la atención de sus fieles seguidores de Instagram con la noticia de que se había reencontrado con su madre, luego de dos años de estar distanciadas. La influencer rompió en llanto y mostró lo afectada que estaba tras este acontecimiento especial en su presente.

«Hoy he tenido un día bien difícil. Tengo la emoción de haber visto a mi mamá, pero también el sinsabor de las situaciones que quisieras cambiar y no puedes. Estuve todo el día pensando en qué hacer para tener buen ánimo, pero no quiero fingir que estoy bien cuando no lo estoy», comenzó explicando Aida Victoria en sus redes sociales.

«Me parece importante decirles que todos tenemos problemas, cosas que nos dueles, cosas que quisiéramos modificar y no podemos. Que eso les sirva para entender dónde está la verdadera esencia de la vida. Yo cambiaría todo lo que tengo por poder sentarme con mi mamá en un restaurante y no puede. Cuando fantaseen con la vida de otra persona, de alguien que está en redes, recuerden que todos tenemos problemas», agregó, enfatizando en lo mucho que le duele no llevar una vida normal con su progenitora.

Aunque no entró en detalles de cómo fue el reencuentro con su madre, la joven sí fue clara con pedirle a sus seguidores que no idealizaran o fantasearan con las «vidas» de quienes siguen en las plataformas digitales, teniendo en cuenta que muchas veces son más los momentos difíciles.

