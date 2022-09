Aida Victoria dijo en qué trabajará desde la Cárcel

in

El martes 13 de septiembre, se conocerá el tiempo de condena que deberá pagar la influencer Aida Victoria Merlano, dentro del juicio por la fuga de su madre Aida Merlano, y la creadora de contenido ya tiene claro lo que hará con su tiempo dentro de prisión.

Durante una entrevista con el periodista Daniel Coronell, dijo que tiene claro que irá a la cárcel, pero que su tiempo allí no será perdido:

“Yo donde sea que esté voy a seguir siendo Aída, adentro, afuera, donde me toque estar. Yo no pienso permitir que mi tiempo en la cárcel sea perdido”, mencionó.

Aida Victoria no dará más detalles para que no le cipien

Además, reveló que tiene otro emprendimiento en mente, pero de eso no dio detalles para que no le roben la idea:

“Si me toca hacer un podcast desde la cárcel, pues lo hago. Genero empleos en la prisión. Y monto otro emprendimiento, que no les voy a decir qué es para que no se copien”, agregó.