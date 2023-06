VIDEO: «Me siento niña y endeudadita”: Aida Victoria se quitó el diseño de sonrisa y mostró dientes al natural

Aida Victoria Merlano compartió hace poco un video donde le muestra a sus seguidores que decidió quitarse su diseño de sonrisa y les quiso mostrar cómo eran en realidad sus dientes, y la diferencia es notoria, pero, porque con los naturales se ve más niña.

Sin embargo, la razón por la que Aida Victoria se quitó este diseño, no es porque quiera tener sus dientes más pequeños, sino porque al parecer se hará uno mucho más costoso, pero, por estos estos días estará con sus dientes al natural. Así, que prefiere informar por que se ve diferente, para luego no digan, “te noto algo raro”,

“Mis dientes no son feos, solamente que son chiquitos, me hacen ver como más niña, aparte, o sea, un diseño de sonrisa a uno se le viene viendo lo que viene siendo, la facturación, pero, o sea, no son feos, solamente qué, me siento niña y endeudadita con el Icetex”, dijo la colombiana.

Aunque recibió elogios por su dentadura al natural, algunos usuarios en redes sociales no estuvieron de acuerdo con sus palabras, pues aseguran que tener diseño de sonrisa no significa tener dinero.

