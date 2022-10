VIDEO. «Yo sí me enamoré»: Aída Victoria sobre Yeferson Cossio

in

Luego de varios meses de que se conociera un video en el que se observa a Aída Victoria Merlano besándose con Yeferson Cossio, la influencer habló del tema en entrevista con Dímelo King.

Aída Victoria dice que se alcanzó a enamorar de Yeferson Cossio

Aída Victoria dijo que ella sí se enamoró de Yeferson Cossio, «Solo te diré algo, las cosas más bonitas que me ha dicho un hombre en la vida me las dijo él. Sí hubo una cagada, él nunca hizo pública su ruptura cuando pasó y entonces pensaron que era un cacho, pero en verdad no lo fue» indicó.

“Yo termino mi relación, pasa mucho tiempo y él termina su relación, entonces para nosotros fue como probemos a ver. Yo sí me enamoré de Yéferson”, dijo la influencer.

Recordemos que muchos tomaron esa ‘relación’ como una infidelidad, al parecer, Yeferson Cossio estaba en una relación con la también influencer Jenn Muriel.

Muriel salió a través de sus estados de Instagram, a comienzos de este año, a decir que no se iba a prestar para eso.

«A la gente si le gusta ver el mundo arder, qué cosa tan horrible. O sea no pueden dejar el chisme quieto, ya lo que fue fue. Ahora están inventado que yo estoy armando polémica para hacerle marketing a una supuesta canción que voy a sacar y que ellos son los protagonistas», dijo Muriel en su momento.

Mientras que Aída Victoria cuando se armó la polémica aseguró: “Yo no soy la nueva novia de Cossio para que salgan a hablar que él cambió a una por la otra. La gente no es reemplazable como un objeto para que digan esas cosas».