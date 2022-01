¡Qué despecho! Al parecer, a Aida Victoria no le duró su nuevo amor

La influenciadora Aida victoria parece estar pasando por un mal momento en su nueva relación amorosa con el cantante Naldy, con quién comenzó a salir hace tan solo hace unas semanas.

A Aida Victoria le costó hablar sobre el tema en sus redes sociales, pero luego de muchos días donde sus seguidores la encararon salió a hablar y contó que se estaban conociendo.

Pero ahora todo parece que las cosas ya no van tan bien, pues este fin de semana Aida Victoria se dejó ver «entusada» en sus historias de Instagram.

«¿Que por qué me perdí? Porque ayer andaba hoy en mis sábanas revolcándome entre lágrimas y mocos, pero lo peor que puedes hacer en la vida cuando alguien te falla es fallarte a ti mismo, entonces con la poca fuerza que me quedaba, me paré, me puse a entrenar y hasta me traje la maleta porque tengo un viaje ahorita», dijo la creadora de contenido en su ultima publicación.

A las horas, se dejó ver cantando canciones de Paola Jara, Pipe Bueno y Karol G, dando a entender que el despecho le ha pegado duro a la hija de la ex congresista Aida Merlano.

Aida Victoria contó en un en vivo que la razón de su «tusa» es porque tuvo discusiones con su nuevo «arrocito en bajo» por la diferencia de personalidades.

El joven cantante se quiso disculpar enviándole globos rojos de corazones y 12 arreglos de flores a su casa.

