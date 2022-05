Aida Victoria Merlano invita a Ricardo Montaner a no “manipular a través del miedo”

in

La generadora de contenido Aida Victoria Merlano, utilizó sus redes sociales para responderle al cantante Ricardo Montaner que habló acerca de las próximas elecciones presidenciales poniendo como ejemplo a Venezuela, país del que es ciudadano, para que los colombianos “elijan bien”.

Ricardo Montaner grabó un video en el que hablaba de la diáspora venezolana, de la que habría visto a ciudadana del país vecino desesperados por conseguir trabajo para poder sobrevivir.

De acuerdo con él, el fenómeno de migración masiva de Venezuela hacia otros países es porque hace 20 años estos eligieron “muy mal”, por lo que invitó a no votar como lo hicieron ellos.

Al respecto, Aida Victoria Merlano le respondió que en Colombia ya hay un fenómeno así, que ella misma ha visto cara de desesperanza en municipios como el Chocó, donde las personas viven con “la dignidad arrebatada” y donde el Estado “parece una utopía”.

En el video, la generadora de contenido habló de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos confirmados y del fenómeno de desplazamiento forzado interno, y apuntó que por quién votará no interesa.

En el mismo sentido, aseveró que le parece “miserable” la frase de no seguir el ejemplo de Venezuela porque para ella “una cosa es convencer por medio de argumentos y otra cosa es manipular a través del miedo”.

Por ello manifestó que “uno no puede hablar de la realidad de un territorio que desconoce”, por lo que lo invitó a mostrarle la Colombia que él no conoce, finalizando con que esa población seguramente no tiene dinero para pagar un boleto de un concierto del artista.

