Aída Victoria Merlano reapareció en su redes sociales

Luego de varios días de ausencia, Aída Victoria Merlano ha publicado en redes sociales un video hablando sobre su supuesta relación con el también creador de contenido Yeferson Cossio.

“Miren, me han dado hasta con el balde del trapero (…) Yo estoy dispuesta a asumir las consecuencias de mis errores, pero lapídenme por lo que es”, continuó la barranquillera justo antes de afirmar que “la gente no es reemplazable como un objeto”, dijo Aída Victoria Merlano em Instagram.

En el video que dura 4 minutos aclaró que ella no era la nueva pareja del influencer, “Yo no soy la nueva novia de Cossio para que salgan a hablar que él cambió a una por la otra. La gente no es reemplazable como un objeto para que digan esas cosas. Él termina una relación y a los 8 días le abre la puerta a salir con otras personas. Si era prudente o era el momento, eso es problema de él”.

Aída también dijo que ella !no no era amiga de Jennifer ni tenía algún pacto de lealtad con ella que me prohibiera salir con su exnovio”.

Aída Victoria Merlano: “Me han dado hasta con el balde del trapero”