[VIDEO] «Me duele que se avergüence de mí»: Aida Victoria salió llorando por su mamá

Por medio de sus redes sociales la influencer barranquillera Aida Victoria Merlano salió llorando afirmando que su madre estaba decepcionada de ella luego de que se filtrara un vídeo lésbico en el que aseguraban que una de las mujeres era ella.

Al parecer, las imágenes llegaron hasta las manos de su madre, quien se encuentra en Venezuela.

La excongresista Aida Merlano le habría hecho el reclamo por las imágenes que circulan en redes sociales, donde aseguran que Victoria estaba tocando las partes íntimas de otra mujer.

«No me duele lo que la gente diga de mi, me duele mi mama, esa es la realidad. Me duele que se avergüence de mí y que le permita a la gente hablar de mí, porque yo nunca me he avergonzada de ella», expresó Aida Victoria Merlano por medio de un Live en su cuenta de Instagram.

