[VIDEO] ¿Separadas al nacer? Aida Victoria cambió de look para su cumpleaños, pero no paran las comparaciones con Yina Calderón

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano celebró su cumpleaños número 23 en una rumba llena llena lujos, invitados y por si fuera poco, un nuevo look que dejó sin palabras a los asistentes. Sin embargo, más allá de la celebración, las criticas no se hicieron esperar en las redes sociales

Varias de las celebridades que asistieron al lugar fueron las también empresarias y creadoras de contenido Yina Calderón, Karen Sevillano y Lina Tejeiro, entre otros más. Uno de los hechos que más llamó la atención fueron las palabras de cariño y agradecimiento que dijo la joven Calderón a Merlano, sin embargo, debido a su estado de alicoramiento, no se le entendía muy bien lo que mencionaba.

Además de las palabras de Yina Calderón, también llamó la atención el look de la festejada, pues salió con un vestido transparente y unas tangas blancas, con una peluca de color rojo.

Aida Victoria es comparada con Yina Calderón.

Los usuarios de las redes sociales no dudaron en dar sus opiniones ante el look de Aida Victoria y para muchos, su peluca no le favoreció e inclusive, le sacaron parecido a su amiga, Yina Calderon.

No entiendo por qué Aida con peluca se parece a Yina Calderon 🥴 — ISI (@isafominaya) April 22, 2022

Sigo sin entender porqué Aida Victoria se disfrazó de Yina Calderón en su cumpleaños 🥴 — LH (@LauHerreraA) April 22, 2022

Aida Victoria viéndose divina los días normales y hoy que es su súper fiesta se ve horrible y ese pelo le quedó espantoso!😓 — Mily👸🏻 (@Milagrohp24) April 22, 2022

La Aida Victoria en la fiesta se parecía a Yina calderón o son locuras mías? — Daniela A. (@danielaaps11) April 22, 2022

Aida Victoria se disfrazó de Yina Calderón en su cumpleaños 😂😂😂😂 — Carlos Ahumada E (@cahumadae) April 22, 2022

Estas fueron algunas de las reacciones de los seguidores.

