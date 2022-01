Aida Victoria contó cómo pueden contactar a su mamá, prófuga de la justicia

in

La creadora de contenidos Aida Victoria suele ser la primera en recibir todo tipo de comentarios y preguntas cuando una nueva noticia sobre su mamá, la ex congresista Aida Merlano, aparece, esta vez no fue la excepción y eligió responder.

En más de una oportunidad Aída Victoria se mostró muy sincera con sus más de 2.6 millones de seguidores en Instagram con respecto a este tema y ha llegado a llorar frente a la cámara al recordar todo lo que ha ocurrido. Incluso llegó a estar en la mira de la Fiscalía y se la señaló como una de las facilitadoras de la fuga de su madre.

Ahora, con esta nueva noticia sobre la supuesta presión que habría recibido Merlano, Aída Victoria tuvo que responderle a sus seguidores, que no tardaron en preguntarle acerca de esta nueva situación. Pero ella no piensa meterse en problemas y dio una muy clara afirmación sobre esto. «Tengo muchísimas preguntas sobre esto. Es un tema delicado en el que no pienso meterme. Es mejor que ella misma responda».

Aida Victoria habló sobre su madre, la excongresista Aida Merlano.

Además, dejó en claro que las vías de comunicación con su madre siguen abiertas porque ella está activa en las redes sociales que maneja desde el país limítrofe.

Para leer más noticias, clic aquí.

También le puede interesar…