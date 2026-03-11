Iván Cepeda eligió a la senadora del Mais Aida Quilcué para ser su vicepresidenta, pero el partido de la senadora tiene candidato presidencial, ganador de la Consulta Interpartidista de la izquierda ¿entonces?

Resumen: Aida Quilcué no es una ciudadana independiente; es la senadora electa por el MAIS, partido que avala la candidatura de Roy Barreras y estaría cayendo en Doble Militancia de aceptar la vicepresidencia de Iván Cepeda por el Pacto Histórico

Aida Quilcué tiene candidato presidencial . . . Y no es Cepeda

Minuto30.com .- El panorama político de cara al 31 de mayo se acaba de enredar por cuenta de un tecnicismo legal que podría ser fatal para las aspiraciones de Iván Cepeda. Con el anuncio oficial del Movimiento MAIS, hecho el 10 de diciembre de 2025, de avalar a Roy Barreras como su candidato presidencial, la senadora Aida Quilcué queda atrapada en un laberinto jurídico.

El muro de la Doble Militancia

Aida Quilcué no es una ciudadana independiente; es la senadora electa por el MAIS para el periodo 2022-2026. Según la Ley 1475 de 2011 y la Constitución Nacional, los elegidos por un partido deben fidelidad absoluta a las decisiones de su colectividad.

El Conflicto: El MAIS (su partido) está con Roy Barreras. Ella, como senadora del MAIS, aceptó ser la vice de Iván Cepeda (Pacto Histórico).

La Consecuencia: Esto se define como Doble Militancia en la modalidad de apoyo. El Consejo de Estado ha sido implacable en casos similares: un congresista en ejercicio no puede apoyar a un candidato distinto al que su partido avaló oficialmente.

¿Se cae la candidatura de Quilcué?

Si para este viernes 13 de marzo, la senadora se inscribe junto a Cepeda en la Registraduría, cualquier ciudadano podrá demandar su inscripción por conflicto de avales. Los riesgos son dos:

Nulidad de la inscripción: La Registraduría podría rechazar su nombre por no contar con la certificación de libertad de su partido.

Muerte política: Quilcué podría perder su curul actual en el Senado por violar el régimen de bancadas.

En Colombia, las consultas interpartidistas son vinculantes

Las consultas interpartidistas son vinculantes y de obligatorio cumplimiento, tanto para los candidatos como para los partidos que participan en ellas.

Esto explica por qué la situación de Aída Quilcué, Iván Cepeda y Roy Barreras es tan crítica a pocos días del cierre de inscripciones.

Según la Ley 1475 de 2011 (Reforma Política), los resultados de una consulta tienen efectos legales inmediatos:

Obligación de Apoyo: Los partidos y movimientos políticos que integraron la coalición de la consulta están obligados a apoyar al ganador. No pueden decir “perdimos, ahora nos vamos con otro”.

Inhabilitación del Perdedor: Los candidatos que participaron en la consulta y no ganaron no pueden inscribirse por otro partido ni apoyar a un candidato distinto en la primera vuelta presidencial.

Sanciones por Incumplimiento: Si un partido decide no apoyar al ganador de su consulta, el Consejo Nacional Electoral (CNE) puede obligarlos a devolver los dineros de la reposición de votos y sancionar su personería jurídica.

Teniendo en cuenta que el MAIS oficializó su apoyo a Roy Barreras, quien ganó la consulta del “Frente Amplio” el pasado domingo 8 de marzo, el panorama para la senadora Aída Quilcué es el siguiente:

Como el partido MAIS hace parte de la coalición que eligió a Roy Barreras, el partido tiene el deber legal de llevar a Roy hasta la primera vuelta.

Al Aida Quilcué ser senadora activa del MAIS, está “atada” a la decisión de su partido. Si ella se inscribe como vicepresidenta de Iván Cepeda, estaría violando el carácter vinculante de la consulta y la disciplina de partido, lo que se interpretaría como doble militancia.

Publicación de Mais confirmando el aval a Roy Barreras

En este enlace se encuentra la publicación en las redes sociales de Mais

Página web del Movimiento Mais confirma a la senadora Aida Quilcué como su militante

En este enlace se encuentra la información del partido https://mais.com.co/electos/congresistas/