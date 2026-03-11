Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Aida Quilcué tiene candidato presidencial . . . Y no es Cepeda

    Aida Quilcué no es una ciudadana independiente; su partido tiene candidato, ganador de Consulta Interpartidista y no es Iván Cepeda.

    Publicado por: Minuto30.com

    Iván Cepeda eligió a la senadora del Mais Aida Quilcué para ser su vicepresidenta, pero el partido de la senadora tiene candidato presidencial, ganador de la Consulta Interpartidista de la izquierda ¿entonces?
    Iván Cepeda eligió a la senadora del Mais Aida Quilcué para ser su vicepresidenta, pero el partido de la senadora tiene candidato presidencial, ganador de la Consulta Interpartidista de la izquierda ¿entonces?
    Aida Quilcué tiene candidato presidencial . . . Y no es Cepeda

    Resumen: Aida Quilcué no es una ciudadana independiente; es la senadora electa por el MAIS, partido que avala la candidatura de Roy Barreras y estaría cayendo en Doble Militancia de aceptar la vicepresidencia de Iván Cepeda por el Pacto Histórico

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El panorama político de cara al 31 de mayo se acaba de enredar por cuenta de un tecnicismo legal que podría ser fatal para las aspiraciones de Iván Cepeda. Con el anuncio oficial del Movimiento MAIS, hecho el 10 de diciembre de 2025, de avalar a Roy Barreras como su candidato presidencial, la senadora Aida Quilcué queda atrapada en un laberinto jurídico.

    El muro de la Doble Militancia

    Aida Quilcué no es una ciudadana independiente; es la senadora electa por el MAIS para el periodo 2022-2026. Según la Ley 1475 de 2011 y la Constitución Nacional, los elegidos por un partido deben fidelidad absoluta a las decisiones de su colectividad.

    El Conflicto: El MAIS (su partido) está con Roy Barreras. Ella, como senadora del MAIS, aceptó ser la vice de Iván Cepeda (Pacto Histórico).

    La Consecuencia: Esto se define como Doble Militancia en la modalidad de apoyo. El Consejo de Estado ha sido implacable en casos similares: un congresista en ejercicio no puede apoyar a un candidato distinto al que su partido avaló oficialmente.

    ¿Se cae la candidatura de Quilcué?

    Si para este viernes 13 de marzo, la senadora se inscribe junto a Cepeda en la Registraduría, cualquier ciudadano podrá demandar su inscripción por conflicto de avales. Los riesgos son dos:

    Nulidad de la inscripción: La Registraduría podría rechazar su nombre por no contar con la certificación de libertad de su partido.

    Muerte política: Quilcué podría perder su curul actual en el Senado por violar el régimen de bancadas.

    En Colombia, las consultas interpartidistas son vinculantes

    Las consultas interpartidistas son vinculantes y de obligatorio cumplimiento, tanto para los candidatos como para los partidos que participan en ellas.

    Esto explica por qué la situación de Aída Quilcué, Iván Cepeda y Roy Barreras es tan crítica a pocos días del cierre de inscripciones.

    Según la Ley 1475 de 2011 (Reforma Política), los resultados de una consulta tienen efectos legales inmediatos:

    Obligación de Apoyo: Los partidos y movimientos políticos que integraron la coalición de la consulta están obligados a apoyar al ganador. No pueden decir “perdimos, ahora nos vamos con otro”.

    Inhabilitación del Perdedor: Los candidatos que participaron en la consulta y no ganaron no pueden inscribirse por otro partido ni apoyar a un candidato distinto en la primera vuelta presidencial.

    Sanciones por Incumplimiento: Si un partido decide no apoyar al ganador de su consulta, el Consejo Nacional Electoral (CNE) puede obligarlos a devolver los dineros de la reposición de votos y sancionar su personería jurídica.

    Teniendo en cuenta que el MAIS oficializó su apoyo a Roy Barreras, quien ganó la consulta del “Frente Amplio” el pasado domingo 8 de marzo, el panorama para la senadora Aída Quilcué es el siguiente:

    Como el partido MAIS hace parte de la coalición que eligió a Roy Barreras, el partido tiene el deber legal de llevar a Roy hasta la primera vuelta.

    Al Aida Quilcué ser senadora activa del MAIS, está “atada” a la decisión de su partido. Si ella se inscribe como vicepresidenta de Iván Cepeda, estaría violando el carácter vinculante de la consulta y la disciplina de partido, lo que se interpretaría como doble militancia.

    Publicación de Mais confirmando el aval a Roy Barreras

    Mais, partido por el que Aida Quilcué es senadora actualmente, avaló en diciembre, la campaña de Roy Barreras, ganador de la Consulta interpartidista de la Izquierda

    En este enlace se encuentra la publicación en las redes sociales de Mais

    Página web del Movimiento Mais confirma a la senadora Aida Quilcué como su militante

    Captura de pantalla de la página web de MAIS, que confirma que Aida Quilcué es actual senadora por el partido

    En este enlace se encuentra la información del partido https://mais.com.co/electos/congresistas/

    Author Signature
    Redacción Minuto30

    Lo que leas hoy en Minuto30... Mañana será noticia.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.