Aída Morales contó la historia de cuándo se ennovió con su pareja 11 años menor que ella

La pareja de la actriz Aída Morales, actualmente concursante de Master Chef Celebrity, se hizo célebre en estas últimas semanas gracias a la aparición de su novia en el programa.

No todos sabían que estaba junto al actor Fabián Copete, quien es once años menor que su pareja. Y la gente comenzó a saber más, aunque la relación de ellos no comenzó en el 2020, como antes se informó.

La misma Aída Morales fue la que corrigió las imprecisiones.

«Mi pareja se llama Fabián Copete, pero no es cierto que nosotros seamos pareja desde el 2020, y que apenas ahora yo lo hice oficial. No es cierto. Él es mi pareja desde el 2014, hace ocho años. Así que quería informales eso», dijo ella en un video que publicó en redes.

También se enorgulleció de la diferencia de edad que hay entre ambos. «Es menor que yo, tiene 10 años menos que yo. Tiene 43 años, yo acabo de cumplir mis 54. Me siento feliz y orgullosa. Y a las mujeres que esto les sienta mal, ustedes no saben lo merecedoras que somos. ¿Por qué no podemos tener una pareja joven?», concluyó.

