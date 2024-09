Aida Merlano y Yeferson Cossio "guerra de carteles".

Aida Merlano y Yeferson Cossio están sacándose los trapitos al sol como una «guerra de carteles» y revelaciones de cama.

Como para alquilar balcón está la contienda de Aida Merlado y Yeferson Cossio por visiones de haber estados juntos y parece que no fue un jardín de rosas. Una vez más «Los Impresentables» de la Emisora 40 Principales, dieron pie para estos ex tortolitos se enfrentaran en redes sociales. Lo que hizo esta «guerra de carteles» fue la respuesta que Cossio le dio a Valentina Taguado compañera de Roberto Cardona en el show radial donde habló que, «nunca tomó en serio a Aida». «Tener algo serio con ella, de por Dios, obvio no […] De ella no quiero hablar, pero oigo muchas cosas que dicen por ahí y yo me seco de la risa» respondió en el show radial.

La ira de Aida Merlano

Al estilo de «tres doritos después», la influencer en las historias recogidas por el instagram de «Rechismes», no se guardó nada y respondió enfurecida con Yeferson cuando este remató “todo lo que ella diga, no importa que sea, es verdad, dejémoslo ahí”.. . De acuerdo a Aida Merlano, enfurecida respondió que a ella no le conviene que los relacionen con ella expresando. «Debería darme vergüenza que me relaciones con un tipo sin ética como tú, porque a mí me critican por hacer de mi vida lo que me de la gana» y lleno más allá agredó «siempre que tienes la oportunidad en cualquier entrevista te refieres a mí de la peor manera posible, cosa que yo no hago porque soy leal, coherente con lo que vivimos y sincera […] Tú no, yo no puedo pedirte que seas fiel a tus principios, siendo que no los tienes».

Para ella es hora que a él lo bajen de ese pedestal de novio fiel e influencer recto. Por lo que filtró como Yeferson antes le declaraba su amor. «Recriminándole que le faltaron huevos» en lo que fue un romance que vivieron y fue comentado además de visto en redes «cuando al parecer si estaba comprometido». «Soy la única mujer que no te ha perdonado ni media, porque la primera que me hiciste fue la única […] Suéltame que eso es lo que te arde, siempre he dejado que la gente piense lo que le dé la gana», aseveró Aida Merlano.

En el epilogo Merlano, lo remató al decir: “Yo me enamoré un montón de él, él también se enamoró. Luego él salió diciendo: ‘me arrepiento’. Así de ardido lo dejé .. Yo, a diferencia de las personas que conciben el perdonar ciertas cositas para que la relación sea duradera, prefiero que a la primera cagada que me hace, yo me voy”. Por lo que así fue y en esta guerra de trapitos al sol todo parece que hay una ganadora. Porque ella se considera leal y lo vivido entre ambos no fue un desliz.

