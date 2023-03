[VIDEO] “La patrona soy yo”: Confiada y sin miedo, así avisó Aida Merlano su regreso

La excongresista Aida Merlano encontró una forma muy creativa de anunciar a los seguidores su regreso a Colombia. Y por medio de una publicación de instagram, compartió un video donde aparece haciendo una fonomímica de la canción “la patrona soy yo”. Acompañado de esta frase: “Dios delante de mí y una legión de ángeles acampando sobre mi morada”

En la mañana de este 10 de marzo, los abogados de Aída Merlano en Colombia confirmaron que las autoridades venezolanas pusieron en marcha el operativo para extraditar a la excongresista.

Esta situación responde al pedido del gobierno colombiano que pidió a Nicolás Maduro extraditar a la ex congresista, fugada de la cárcel el Buen Pastor de Bogotá, donde cumplía sentencia por delitos electorales.

Esto dice la canción:

“El tiempo borra mis heridas más no me regresa. Lo que un día yo perdí soñando a puerta abierta. Fueron infiernos mis días, en un lugar sin salida. Apresaron mi cuerpo, pero nunca mi vida. Escuchen bien y mírenme, pensaron que jamás podría volver. Todas esas mentiras que de mi labraron, hoy se van a arrepentir. No pararé hasta lograr que todos los que me hicieron mal, hoy paguen poco a poco y sin piedad”.

