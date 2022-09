Aida Merlano: «Alguien se quiere vengar de mi mamá y lo quiere hacer a través de mi”

Este domingo 11 de septiembre, la influencer Aida Merlano, dio una entrevista para la revista Cambio, aseguró que su condena es producto de una venganza política contra su madre.

“Alguien se quiere vengar de mi mamá y lo quiere hacer a través de mí”, aseguró la joven quien además dijo que “desde el principio, me han querido instrumentalizar para llevarle un mensaje a mi mamá”.

Según Aida Merlano, ella sería el eslabón más débil de la cadena para quienes buscan venganza con su mamá, ya que no le pueden hacer daño.

“Esto no se trata de detener al eslabón más débil de la cadena, o la cuerda por el lado más débil, no no, (…) se quieren vengar de mi mamá, pero a ella no le pueden hacer daño, y por eso es que se van a meter con su hija que es de pronto lo que más le va a doler, eso es lo que yo siento”.

La influencer podría tener una condena de más de 17 años de prisión, sin posibilidad de casa por cárcel, tras ser presunta ser partícipe del escape de Merlano Rebollero de un consultorio odontológico en el norte de Bogotá.

Aida Merlano tendría otro caso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. https://t.co/08b2PbRIP6 — Minuto30.com (@minuto30com) September 7, 2022

Para leer otras noticias de Colombia, clic AQUÍ.