La excongresista Aída Merlano reapareció en video felicitando a su hija por su cumpleaños. Aída Victoria contó que su mamá le dedicó algunas palabras que la hicieron llorar pues le recordó varios momentos que vivieron juntas y le hizo saber que estaba orgullosa de ella.

La excongresista colombiana, prófuga de la justicia, apareció con un vestido azul sentada en un sofá, para enviarle un mensaje a su hija :»estoy extremadamente orgullosa de ti, que le doy gracias a Dios por haberme dado una hija como tu, estoy orgullosa de todo lo que haz logrado con tu vida».

Aída Victoria a través de sus redes sociales expresó: «eventualmente si se hizo presente y de verdad que yo siempre la siento aquí (en el corazón) de hecho la gente me pregunta que qué decía en el video que me mandó que me hizo llorar, y pues nada, eran tantas cosas, recordando momentos que vivimos, diciéndome lo orgullosa que estaba de mí».