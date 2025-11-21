Aicardo Antonio, nacido en Betania, murió y su cuerpo está en Medicina Legal de Pereira

Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Occidente - Pereira, se encuentra el cuerpo de AICARDO ANTONIO ALZATE de 88 años de edad, fecha de nacimiento 12 de noviembre de 1937 en Betania, Antioquia.
Ingresó el 18 de noviembre de 2025 a la sede de Pereira, sin que hasta la fecha ningún familiar o conocido se haya acercado a preguntar por el caso.
Se solicita a familiares acercarse a las instalaciones en la Avenida de las Américas 98-25 – Pereira, Risaralda o
comunicarse al teléfono (606) 3515310 extensión 61610.
