Aicardo Antonio, nacido en Betania, murió y su cuerpo está en Medicina Legal de Pereira

Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Occidente - Pereira, se encuentra el cuerpo de AICARDO ANTONIO ALZATE de 88 años de edad, fecha de nacimiento 12 de noviembre de 1937 en Betania, Antioquia.