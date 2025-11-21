Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4
    Aicardo Antonio, nacido en Betania, murió y su cuerpo está en Medicina Legal de Pereira

    El cuerpo del hombre de 88 años ingresó el 18 de noviembre de 2025

    Publicado por: SoloDuque

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Occidente – Pereira, se encuentra el cuerpo de AICARDO ANTONIO ALZATE de 88 años de edad, fecha de nacimiento 12 de noviembre de 1937 en Betania, Antioquia.

    Ingresó el 18 de noviembre de 2025 a la sede de Pereira, sin que hasta la fecha ningún familiar o conocido se haya acercado a preguntar por el caso.

    Se solicita a familiares acercarse a las instalaciones en la Avenida de las Américas 98-25 – Pereira, Risaralda o
    comunicarse al teléfono (606) 3515310 extensión 61610.

