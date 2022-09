¡Ahora sí! Sandra Milena Urrutia Pérez se posesionó como MinTic

in

El lunes cinco de septiembre, el presidente Gustavo Petro le tomó juramento de posesión a Sandra Milena Urrutia Pérez, como nueva ministra de las Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC-.

En su intervención, el jefe de Estado le mencionó a la nueva ministra, los principales retos que tiene al llegar al cargo:

“Es obviamente de enorme responsabilidad, no solamente por los antecedentes inmediatos que castigaron el Ministerio, por todos conocidos. La destrucción del programa de interconexión con escuelas rurales y conectividad del mundo de la niñez campesina, que ahora pues me da usted un balance de cómo está en este momento. Pero sobre todo porque Colombia no está bien en conectividad. Está por debajo del promedio latinoamericano, y Latinoamérica está muy por debajo de los promedios mundiales, alrededor de la conectividad”, dijo el mandatario.

Por su parte la ministra habló de algunas de sus líneas estratégicas: “La primera será conectividad en las zonas rurales, y una conectividad acompañada de una alfabetización que permita que todos los colombianos hagamos uso de las tecnologías de la información, para la productividad que es una palanca transversal”, dijo la ministra después de su posesión.

