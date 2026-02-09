¡Ahora si! Hayen Palacios es jugador del DIM

Hayen Palacios llega al DIM a préstamo entre protestas de los hinchas por los malos resultados para fortalecer la temporada 2026. Foto: DIM

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Deportivo Independiente Medellín oficializó la llegada de Hayen Palacios como refuerzo para la temporada 2026, quien arriba a préstamo por cinco meses desde el Athletico Paranaense de Brasil para aportar su experiencia como multicampeón en Colombia y Uruguay. Sin embargo, este anuncio se produce en un momento de máxima tensión institucional, ya que la incorporación del lateral antioqueño de 26 años se da en medio de fuertes protestas de la hinchada por los malos resultados deportivos. Con un palmarés que incluye títulos de liga y medallas de oro con la Selección Colombia juvenil, Palacios asume el reto de fortalecer la banda derecha y ayudar a revertir la crisis de un equipo urgido de victorias para calmar el descontento de su gente.

El DIM ha hecho oficial la incorporación de Hayen Santiago Palacios Sánchez como nuevo refuerzo para su estructura deportiva de la temporada 2026.

Sigue al canal de WhatsApp del DIM

El lateral derecho, oriundo de Chigorodó, Antioquia, llega al plantel profesional en condición de préstamo por cinco meses procedente del Athletico Paranaense de Brasil, con el objetivo de aportar solidez defensiva y proyección al ataque en un momento crítico para la institución.

Sin embargo, el anuncio de su llegada se produce en un contexto sumamente complejo para el “Poderoso”.

La oficialización del fichaje ocurre mientras la hinchada mantiene activas diversas protestas debido a los malos resultados cosechados recientemente, exigiendo cambios profundos y un rendimiento inmediato que esté a la altura de la historia del club.

En este ambiente de presión social y deportiva, Palacios asume el reto de ganarse la confianza de una tribuna que no oculta su descontento con el presente del equipo.

A sus 26 años, el lateral paisa aterriza en el Equipo del Pueblo respaldado por una trayectoria envidiable.

¡Ahora si! Hayen Palacios es jugador del DIM

En su palmarés destacan los títulos de Copa Colombia en 2018 y 2021, la Liga 2022-I y el reciente Campeonato Uruguayo 2025 alcanzado con Nacional de Montevideo.

Además, su paso por las categorías menores de la Selección Colombia, donde se colgó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2019, refuerza el perfil competitivo que el DIM busca para enderezar el rumbo en las competiciones nacionales e internacionales de este semestre.

Con esta incorporación, la directiva espera que la experiencia y mentalidad ganadora de Palacios sirvan como revulsivo para un grupo de jugadores que necesita sumar de a tres con urgencia.

El club le ha dado la bienvenida formal, deseándole éxitos en esta etapa donde la prioridad será calmar las aguas y demostrar, dentro del campo, que el equipo tiene la capacidad de revertir su delicada situación actual.

Más noticias del Deportivo Independiente Medellín