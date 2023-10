“Ahora quiero clasificar a los Juegos Olímpicos”, dice Zeng de su nueva meta a los 57 años

Santiago de Chile, 31 oct (EFE).- El sueño de una medalla panamericana terminó para la tenismesista de Chile de origen chino, Zhiying Zeng, luego de caer este martes por 4-0, en los octavos de final de los Panamericanos Santiago 2023, ante la estadounidense Lily Ann Zhang, nacida en California, pero de padres chinos. Sin embargo, la deportista de 57 años ya tiene un nuevo objetivo.

“¿Próxima meta? Ahora quiero clasificar a los Juegos Olímpicos. Este torneo terminó y todo se puede”, dijo Zeng al finalizar su partido en el que cayó en cuatro sets con parciales de 11-7, 11-6, 11-4, 11-5 ante la estadounidense.

Para saber que Zeng perdió había que mirar el marcador en la pantalla, porque la ovación que se llevó del público, en las tribunas del Centro de Entrenamiento Olímpico de la capital chilena, la hicieron una ganadora.

“Me preparé para la posibilidad de ganar, luché y di todo de mí. Más con el público, que me ha apoyado un montón. Sentí confianza: si ganaba o perdía, la gente me iba a apoyar igual. Estoy feliz", comentó.

Zeng ya había sido objeto de felicitación por parte del presidente chileno, Gabriel Boric, quien tras el triunfo del debut posteó en sus redes sociales una entrevista de la deportista y escribió con admiración: “Tremenda!”.

“No lo esperaba, mi familia y mis amigos me avisaron, porque no me manejo muy bien en redes sociales y me sorprendió. La gente me envió muchos mensajes positivos, los sentí muy cerca”, reconoció con humildad al hablar, una característica que ha conquistado los corazones chilenos.

En sus declaraciones suele dejar siempre grandes reflexiones, y una muestra de su especial mentalidad, que le ha hecho volver a la alta competencia luego de muchos años alejada solo jugando por pasión.

“El deporte es una competencia, pero nosotros tenemos que pensarlo para tener una salud sana. La competencia es ganar o perder, pero el ánimo no debe caer, hay que seguir por otra meta, porque siempre habrá metas. El deporte es lo máximo, porque me siento feliz todos los días. Estoy triste por un ratito, pero después se pasa”, cerró Zeng. EFE

Por: EFE