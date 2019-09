Ahora no hay periodistas, sino técnicos periodistas, toca ponernos en el puesto: Pinto ‘explotó’ contra la prensa

Este miércoles durante la rueda de prensa, Jorge Luis Pinto, técnico de Millonarios, respondió a las críticas que le han hecho al equipo y se quejó ante lo que considera como comentarios sin justificación contra el club azul.

Antes de referirse a la prensa, Pinto aseguró que en los 90 minutos contra el DIM solo cometieron un error, señalando que se están mirando ‘miniaturas’ sin notar la virtud del rival, y planteando que Millonarios dio un ‘espectáculo’ durante el primer tiempo en el Atanasio en la victoria 2 a 1 ante el ‘Poderoso’.

“Ahora no hay periodistas, ahora hay técnicos periodistas y asesores técnicos periodistas. Todos son técnicos. He estado en mundiales, copas América y no sé nada. Nos toca ponernos en el puesto a cada uno, se están mirando las cosas de manera equivocada”, aseguró el estratega demostrando su molestia.

Sobre las opciones de dejar al equipo azul de la capital, el técnico aseguró que está contento con el equipo, y no le pasa por la cabeza cambiarlo, asegurando que, por el contrario, trabaja para perfeccionar conceptos y seguir por esa línea.