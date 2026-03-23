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    Ahora es porque las canchas de Estados Unidos son muy duras

    Antes fue el frío en Alemania, el calor en Qatar, la exigencia física en la Premier League

    Publicado por: SoloDuque

    Captura de video
    Ahora es porque las canchas de Estados Unidos son muy duras

    Resumen: "Mi cuerpo no está acostumbrado a entrenar en una cancha tan dura" asegura James previo a su debut con la Selección Colombia en canchas norteamericanas

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El esperado estreno de James Rodríguez en el Allianz Field de Saint Paul dejó un sabor agridulce. Si bien el “10” colombiano mostró destellos de su visión de juego en el empate 0-0 de Minnesota United frente a Seattle Sounders, sus declaraciones previas sobre las condiciones de los campos en Estados Unidos han encendido un debate que lo persigue desde su paso por Europa y Qatar.

    El “Fantasma” de las lesiones y la superficie artificial

    Antes del pitazo inicial, James justificó su ausencia en partidos previos y su lenta entrada al ritmo de competición debido a la superficie de los campos en la MLS.

    “Mi cuerpo no está acostumbrado a entrenar en una cancha tan dura, en un campo que es artificial. El cuerpo no está apto para eso, pero estoy intentando hacer las cosas bien”, confesó el volante cucuteño.

    Para un sector de la prensa y la hinchada, estas palabras suenan a una “nueva disculpa” que se suma al historial de James: el frío en Alemania, el calor en Qatar o la exigencia física en la Premier League. Sin embargo, para su técnico Cameron Knowles, se trata de un proceso natural de adaptación para un jugador que viene de un largo periodo de inactividad.

    Los números del debut: Calidad intacta, ritmo lento

    A pesar de jugar solo 15 minutos (ingresó al 76′), James demostró que su pie izquierdo sigue siendo un guante. Estas fueron sus estadísticas destacadas en su primer partido en casa:

    Efectividad en pases: 10 de 10 pases precisos (100% de efectividad).

    Pases al área: 2 directos que generaron peligro inmediato.

    Visión de juego: Filtró un pase “gol” a Nicolás Romero que no pudo ser concretado y ejecutó un tiro libre preciso que forzó la intervención del arquero rival.

    Aunque se le vio falto de velocidad punta, su entrada cambió la cara ofensiva de los “Loons”, que pasaron de aguantar el marcador a proponer en campo contrario.

    De Minnesota a la Selección: El reto de la Fecha FIFA

    Sin tiempo para asimilar el debut, James ya se encuentra en la concentración de la Selección Colombia en Estados Unidos. El capitán de la “Tricolor” liderará al equipo de Néstor Lorenzo en dos amistosos de altísimo nivel:

    Vs. Croacia: Jueves 26 de marzo (Orlando, Florida).

    Vs. Francia: Domingo 29 de marzo (Landover, Maryland).

    Estos duelos serán la verdadera prueba de fuego para James. Lorenzo confía plenamente en su capitán, pero la duda queda en el aire: ¿Podrá James rendir al 120% como prometió, o la “dureza” de las canchas estadounidenses le pasará factura antes del Mundial 2026?

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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