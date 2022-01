Ahijado de René Higuita, de 5 años, fue herido en un atraco

Un niño de tan solo 5 años, que es ahijado del exfutbolista René Higuita, está en cuidados intensivos después de que fuera herido en un atraco en una vía de La Guajira.

De acuerdo con la Policía de La Guajira, supuestamente hombres con armas de fuego abordaron un vehículo donde iba el ahijado de René Higuita y otro sujeto.

Después de que no se detuvieran, los presuntos ladrones empezaron a dispararle al carro e hirieron al niño y al adulto que iba con él.

René Higuita publicó en su cuenta de Twitter lo sucedido, indicando que el niño está herido en el rostro. Además, pidió un cupo en una clínica de Medellín para trasladarlo, solicitud que luego comentó que fue aceptada por varios hospitales.

Los hechos ocurrieron en una carretera que conecta al municipio de Uribia con el corregimiento del Cabo de la Vela. El coronel Gabriel García Arrieta, comandante de la Policía de La Guajira anunció que investigarían para capturar a los responsables.

Para leer más noticias de Colombia ingrese aquí.

Ya me han comunicado de varios hospitales que me reciben el niño , a lo cual les agradezco mucho 🙏🏾 y a todos ustedes …! ahora están esperando que @GRUPOSURA complete el trámite de remisión y aceptación , que desde ayer en la noche fue solicitado y aún no dan respuesta

— René Higuita (@higuitarene) January 8, 2022