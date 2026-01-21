Águilas Doradas jugará provisionalmente en el Estadio Cincuentenario de Medellín mientras Rionegro finaliza las adecuaciones de seguridad en su sede natural. Foto: Águilas Doradas

Resumen: Debido a una contingencia en su sede habitual reportada el 30 de diciembre, el club Águilas Doradas iniciará el campeonato profesional de forma provisional en el Estadio Cincuentenario de Medellín. Gracias a la gestión del alcalde Federico Gutiérrez y el aval de la Dimayor, el equipo aseguró su continuidad en la competencia mientras la Alcaldía de Rionegro finaliza las adecuaciones de seguridad necesarias para permitir el regreso del club a su sede natural

El club Águilas Doradas confirmó que iniciará su participación en el campeonato profesional colombiano en el Estadio Cincuentenario de Medellín.

Esta decisión surge como una medida de contingencia tras los problemas logísticos y de infraestructura reportados el pasado 30 de diciembre en su sede habitual, lo que puso en riesgo el inicio de la temporada para el equipo.

La gestión se concretó luego de que el club conociera, a través de informes periodísticos, las adecuaciones que se realizaban en el escenario deportivo de la capital antioqueña.

Ante la urgencia, la Alcaldía de Medellín facilitó el uso de este estadio icónico, contando con el aval de la Dimayor para garantizar la permanencia del proyecto deportivo en la región y el cumplimiento del calendario oficial.

Águilas Doradas jugará en el icónico Estadio Cincuentenario de Medellín, tras crisis de sede

A través de un comunicado oficial, las directivas del equipo expresaron su gratitud hacia el alcalde Federico Gutiérrez, destacando su voluntad política y deportiva para brindar una solución oportuna.

De igual forma, extendieron el agradecimiento a Carlos Mario Zuluaga, a los 35 clubes del fútbol profesional colombiano y a la Dimayor por la solidaridad mostrada durante este proceso de transición institucional.

Finalmente, el club aclaró que la estancia en el Estadio Cincuentenario será de carácter provisional.

Mientras tanto, se espera que la Alcaldía de Rionegro avance en las intervenciones de seguridad y mantenimiento necesarias en su sede natural, con el objetivo de que el plantel y su afición puedan regresar a casa una vez se garanticen las condiciones óptimas para el espectáculo deportivo.

