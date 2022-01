Crónica del partido: ¡Dura caída en Bogotá! Águilas Doradas cayó goleado en El Campín por Santa Fe

in

Águilas Doradas recibió un duro golpe en su visitá al Independiente Santa Fe en la capital del país, donde a pesar de contar con un hombre de más desde mitad del primer tiempo, no pudo evitar la caída por amplío marcador.

El encuentro parecía tornarse favorable para el equipo de Leonel Álvarez al minuto 26 con la expulsión de Carlos Sánchez rectificada por el VAR, pero realmente se tornó una pesadilla puesto que 2 minutos más tarde el portero Vargas llegó tarde a un mano a mano con Wilfrido de la Rosa y el juez central dictaminó penalti para el cardenal.

Wilson Morelo fue el encargado de tomar el balón y ejecutando fuerte al medio transformó el cobro en gol para comenzar la goleada santafereña.

Comenzando el segundo tiempo hubo opciones de gol para ambos equipos, primero Juan Ávalo intento con un remate de media distancia empatar el compromiso para Águilas pero el guardameta Leandro Castellanos le negó la opción, luego Jhon Velásquez desperdició su gol en un mano a mano frente al portero del equipo dorado.

A pesar de tener 10 hombres sobre el terreno, Independiente Santa Fe no perdió nunca la intensidad donde Juan Pedroza pescó en el borde del área un remate que había estallado el uruguayo Mier en el vertical izquierdo de Vargas, y con un remate raso puso el 2 x 0 parcial.

El encuentro lo sentenció el mismo jugador que abrió el marcador tras recibir un paso del «luchador» Mosquera que lo dejó solo en el área para definir con mucha tranquilidad al palo izquierdo de Vargas.

Tras finalizar el encuentro Leonel Álvarez decretó «en todos los aspectos nos superaron, nos superaron bien y seguramente van a venir cambios» hablando en relación con la actuación de su equipo para compromisos posteriores.

Ficha técnica del compromiso

→Independiente Santa Fe 3 – 0 Águilas Doradas

Fecha 2 Liga Betplay 2022-I

Estadio El Campín de Bogotá

Árbitro Jhon Hinestroza Romaña

→Formación Santa Fe: Leandro Castellanos; Edwin Herrera, Dairon Mosquera, José Ortiz, Jerson Malagon, Yéiler Góez, Carlos Sánchez, Juan Pedroza, John Velásquez, Wilfrido de la Rosa, Wilson Morelo.

Entrenador: Martín Cardetti.

Cambios: Matías Mier por John Velásquez (min. 56), Fernando Coniglio por Wilson Morelo (min. 84), Ezequiel Aguirre por Wilfrido de la Rosa (min. 87) y Edwin Herrera por Yéiler Góez (min. 87).

Amarillas: Dairon Mosquera.

Rojas: Carlos Sánchez.

Goles: Wilson Morelo x 2 (min. 30)- penalti y (min. 81), Juan Pedroza (min. 66).

→Formación Águilas Doradas: Christian Vargas; Juan Sebastián Peñaloza, Sebastián Rodríguez, Jean Pestaña, Mateo Puerta; Juan Pablo Díaz, Jader Quiñones, Christian Marrugo, Fredy Salazar, Luis Sandoval.

Entrenador: Leonel Álvarez.

Cambios: Alejandro Artunduaga por Mateo Puerta (min. 45), Juan Ávalo por Jader Quiñones (min. 45), Jesús Rivas por Luis Sandoval (min. 62) y John Miranda por Sebastián Rodríguez (min. 77).

Amarillas: Juan Peñaloza.

Rojas: no hubo.

Próximos encuentros

→ Águilas Doradas vs Once Caldas

Estadio Alberto Grisales

Sábado 29 de enero – 4:05 pm

→ Cortuluá vs Independiente Santa Fe

Estadio Doce de Octubre

Sábado 29 de enero – 2:00 pm

