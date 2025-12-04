Aguerre empezó «el peo» y le fue peor a Nacional y en videos quedó

Minuto30.com .- Tras la finalización del clásico paisa, donde Atlético Nacional se impuso 2-1 al Deportivo Independiente Medellín, dejando al equipo de Alejandro Restrepo sin opciones de llegar a la final de la Liga Betplay II 2025, se desató una violenta confrontación entre jugadores de ambos equipos.

El incidente ocurrió cerca de las escaleras que conducen a los camerinos.

No puedo explicar, pero Aguerre es el jugador con más ADN de Campeón de la Internacional Copa Cafam que he visto en vida. Bocón, resentido, petardo y cagón. Lo tiene todo.pic.twitter.com/6KBrgqCqDd — Doug en modo Navidad ✨ (@dgarciar10) December 5, 2025

La patada voladora de Aguerre contra Matheus

El altercado habría comenzado cuando el portero del DIM, Washington Aguerre, increpó a jugadores y a un delegado de Atlético Nacional. La situación escaló cuando Matheus Uribe habría intervenido verbalmente, provocando la furia de Aguerre y del jugador conocido como “el Polaco” (DIM). El portero uruguayo reaccionó violentamente lanzando una patada voladora que no impactó a Matheus.

En el caos subsiguiente, mientras compañeros de ambos equipos intentaban mediar, Aguerre logró sujetar de la cabeza a Matheus Uribe y lo arrastró hacia el pasillo. La situación fue controlada por la intervención de otros jugadores y personal de seguridad.

El saldo del desorden fue de tres expulsados por el arbitro Wilmar Roldán: Washington Aguerre por el DIM, y por parte de Nacional, el propio Matheus Uribe y el portero ‘Chipi Chipi’ Castillo.