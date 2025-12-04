Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Aguerre empezó «el peo» y le fue peor a Nacional y en videos quedó

    • Aguerre empezó «el peo» y le fue peor a Nacional y en videos quedó

    Compartir:
    • Aguerre empezó «el peo» y le fue peor a Nacional y en videos quedó

    Resumen: El altercado habría comenzado cuando el portero del DIM, Washington Aguerre, increpó a jugadores de Nacional

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Tras la finalización del clásico paisa, donde Atlético Nacional se impuso 2-1 al Deportivo Independiente Medellín, dejando al equipo de Alejandro Restrepo sin opciones de llegar a la final de la Liga Betplay II 2025, se desató una violenta confrontación entre jugadores de ambos equipos.

    El incidente ocurrió cerca de las escaleras que conducen a los camerinos.

    La patada voladora de Aguerre contra Matheus

    El altercado habría comenzado cuando el portero del DIM, Washington Aguerre, increpó a jugadores y a un delegado de Atlético Nacional. La situación escaló cuando Matheus Uribe habría intervenido verbalmente, provocando la furia de Aguerre y del jugador conocido como “el Polaco” (DIM). El portero uruguayo reaccionó violentamente lanzando una patada voladora que no impactó a Matheus.

    En el caos subsiguiente, mientras compañeros de ambos equipos intentaban mediar, Aguerre logró sujetar de la cabeza a Matheus Uribe y lo arrastró hacia el pasillo. La situación fue controlada por la intervención de otros jugadores y personal de seguridad.

    El saldo del desorden fue de tres expulsados por el arbitro Wilmar Roldán: Washington Aguerre por el DIM, y por parte de Nacional, el propio Matheus Uribe y el portero ‘Chipi Chipi’ Castillo.

    Noticias relacionadas

    2-1: Atlético Nacional mandó a ‘mimir’ al DIM y Aguerre a Matheus

    ¡Por el todo! Titulares de Atlético Nacional para recibir al DIM

    ¡No hay mañana! Convocados de Atlético Nacional para buscar la victoria ante el DIM

    ¿No necesito que estés arriba, para quererte glorioso DIM?: Ni mil hinchas rojos han comprado boleta pal clásico

    Compartir:
    • Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.

    • Anuncio




    Lo más reciente

    2-1: Atlético Nacional mandó a ‘mimir’ al DIM y Aguerre a Matheus

    2-1: Atlético Nacional mandó a ‘mimir’ al DIM y Aguerre a Matheus

    Aguerre empezó «el peo» y le fue peor a Nacional y en videos quedó

    Aguerre empezó «el peo» y le fue peor a Nacional y en videos quedó

    ¡Por la última oportunidad! Titulares del DIM para visitar a Atlético Nacional

    ¡Por la última oportunidad! Titulares del DIM para visitar a Atlético Nacional

    ¡Por el todo! Titulares de Atlético Nacional para recibir al DIM

    ¡Por el todo! Titulares de Atlético Nacional para recibir al DIM

    ¡Restrepo si tiene fe! Convocados del DIM para enfrentar a Atlético Nacional

    ¡Restrepo si tiene fe! Convocados del DIM para enfrentar a Atlético Nacional


    [grupos] [fixture items="7"]