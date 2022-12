[VIDEO] Los agüeros y tradiciones de la gente en Medellín para fin de año

in

La ropa interior amarilla, las 12 uvas y otros agüeros, son costumbres para fin de año, así que salimos a las calles a preguntarle a la gente cuáles practicará este 31 de diciembre.

Aunque seas o no muy supersticioso, seguro has practicado algún agüero para recibir el año nuevo o despedir el anterior, y aquí reunimos las tradiciones más comunes para el 31 de diciembre.

Entre los más pintorescos están los que usan la ropa interior de color amarillo la noche del 31 de diciembre para invocar la riqueza y los más extremistas la llevan al revés.

Para retirar las malas energías, muchas personas se bañarse con sal marina o van a un río, parten el jabón azul ‘en cruz’ y dando la espalda a la corriente arrojan el jabón que van osando hacia atrás, con la intención de dejar ir lo malo.

Si no eres de agüeros, seguro no sabías que dar el “Feliz año”, es uno de ellos, y se ha vuelto tan común que no sabíamos que se trata de una práctica que busca la buena fortuna para el nuevo año.

Desea un feliz año a un hombre, antes que, a una mujer, también es usado como estrategia, si la persona quiere encontrar pareja.

Que no falte la comida, sin duda es uno de los pedidos más comunes, así que todos a guardar papas debajo de la cama.

Si llegaste al 31 de diciembre sin trabajo, arranca el nuevo año con tres hojas de laurel en un zapato y quémalas cuando amanezca para obtener el empleo que buscas.

Los viajeros que el nuevo año quieren recorrer el país o el mundo, seguro darán la vuelta a la manzana con la maleta.

Muchas personas ‘se ponen la 10’ en medio y empiezan a hacer el aseo a las 12 de la noche el 31 de diciembre, pero barren de adentro hacia afuera para ‘sacar’ las malas energías.

Si lo que quieres es tomar buenas decisiones, el primer paso del nuevo año, debe ser hacia adelante y con el pie derecho.

Algunos rompen platos o ponen una bolsita roja en el ombligo con semillas de arroz y lentejas.

Para la prosperidad también llenan la mesa de alimentos y bebidas, para abundancia.

A muchas al dar las 12:00 p. m. se les encuentra debajo de la mesa, comiendo las 12 uvas para encontrar amor y éxito.

