El artista boricua René Pérez, conocido como Residente, sigue apoyando a los ciudadanos que están saliendo a las calles a manifestar en contra del Gobierno.

A través de sus redes sociales, Residente recordó algunos momentos que ha vivido «Colombia me enamoré muchas veces , aprendí a comer hormigas culonas en Bucaramanga, me emborraché con oldparr al son del vallenato en valledupar, aprendí a tocar gaita en San Jacinto, le deje flores a Kid Pambelé en Palenque, recorrí en auto desde Maicao hasta Cali, escribí desde Armero bajo las estrellas que todavía lloran a Omaira, me mojé en la madrugada con las lluvias Bogotanas y el antioqueño en Medellín me sacó muchas rimas. No soy de allá pero los entiendo como si lo fuera. HOY EL AGUANTE ES COLOMBIANO. René», escribió el rapero en su ultima publicación en Instagram.

El artista, hace pocos días, se conectó a un Instagram live de un fotógrafo donde pudo observar lo que ocurría durante las marchas en Cali.