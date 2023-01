Dueño de galería de arte ‘bañó’ a una habitante de calle para echarla de su andén

Un adulto mayor fue grabado cuando le echa agua con una manguera, a una habitante de calle para obligarla a irse del andén ubicado en las afueras de su galería de arte.

El video viral fue grabado en una calle de San Francisco, California (EE. UU) y el hombre fue identificado como Collier Gwin, dueño de la galería de arte Foster Gwin Gallery.

En las imágenes se observa al hombre rociando con la manguera a la mujer, quien se ve en el suelo, sin zapatos y pidiendo ayuda a gritos.

Según la prensa local, por solicitud de Gwin, la Policía le pidió a la mujer que se moviera de la entrada de su negocio, pedido a la que atendió ubicándose en la acera, y es allí cuando el hombre la moja.

This is horrible. This awful man is spraying a homeless woman down with a hose. You can hear her yell “Help Me!”

Does anyone recognize him? Is he affiliated with Barbarossa Lounge? This is inhumane and inexcusable.

Shout out to @briochessf for posting the video. pic.twitter.com/3ZKeRP4gar

— (((BrokeAssStuart))) (@BrokeAssStuart) January 10, 2023