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    ¡Agua en casa! EPM culminó con éxito los trabajos de reparación y restableció el servicio en el circuito Nutibara

    Una fuga en una tubería del circuito Nutibara obligó al cese del servicio por parte de EPM desde la noche del domingo en barrios como Suramericana, Conquistadores y Belén

    Publicado por: SoloDuque

    agua epm
    ¡Agua en casa! EPM culminó con éxito los trabajos de reparación y restableció el servicio en el circuito Nutibara

    Resumen: EPM informó en la mañana de este lunes 18 de mayo de 2026 que los trabajos de reparación en la red de acueducto finalizaron de manera exitosa

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó en la mañana de este lunes 18 de mayo de 2026 que los trabajos de reparación en la red de acueducto finalizaron de manera exitosa, permitiendo el restablecimiento total del servicio.

    La intervención, que había sido anunciada de manera preventiva durante el fin de semana, se llevó a cabo sin contratiempos durante la noche y la madrugada.

    Detalles de la jornada de reparación3>

    El corte temporal del suministro de agua potable afectó a varios sectores de la ciudad conectados al circuito Nutibara. Para minimizar el impacto en la comunidad, EPM programó las obras en horario nocturno, desarrollando los trabajos en el siguiente lapso:

    Inicio de la interrupción: Domingo 17 de mayo a las 8:00 p.m.

    Restablecimiento del servicio: Lunes 18 de mayo a las 7:00 a.m.

    Cabe recordar que, de manera preventiva, la entidad había invitado a los usuarios de este circuito a abastecerse y almacenar agua potable de forma moderada para suplir sus necesidades básicas durante las 11 horas que duró la reparación de la tubería.

    regresa el agua al circuito nutibara

    Fotos: EPM

    El mensaje de EPM a la comunidad

    A través de sus canales oficiales y redes sociales, la compañía de servicios públicos confirmó la normalización del sistema y envió un mensaje a los ciudadanos afectados por el corte:

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    «Agradecemos a todos su paciencia y comprensión frente a esta situación que ya fue solucionada», indicó EPM, destacando el compromiso de sus cuadrillas técnicas para cumplir con los tiempos establecidos.

    A esta hora, el suministro de agua potable opera con total normalidad en los hogares y comercios que hacen parte del circuito Nutibara.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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