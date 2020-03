Agricultores alemanes buscan 300.000 trabajadores para afrontar las cosechas

Una asociación agrícola alemana y el Ministerio germano de Agricultura han lanzado una iniciativa para contratar hasta 300.000 trabajadores que necesita el sector para afrontar las cosechas de los próximos meses como consecuencia del coronavirus.

La campaña se propone como instrumento para mediar de manera “rápida, simple, sin burocracia y sin costes” entre los agricultores y propietarios que necesitan mano de obra y cuyas dificultades ya han empezado a manifestar en concreto los cultivadores de espárragos.

La cosecha de espárragos ya ha comenzado en algunos lugares del país, adelantada por las temperaturas suaves del invierno, lo que dio la alerta acerca de las dificultades que puede tener que afrontar la agricultura como consecuencia del coronavirus.

La plataforma refleja la preocupación del sector ante las dificultades que, para la libre circulación de trabajadores, plantean las medidas ya en vigor en varios países europeos por la pandemia.

“Trabajemos juntos para mantener los estantes en los supermercados llenos. No debe suceder que toneladas de frutas y verduras regionales no se puedan cosechar porque no hay ayudantes de cosecha”, afirman los autores de la iniciativa en su sitio en internet.

Agregan que hay muchas personas que trabajan habitualmente en el sector de la restauración o el comercio minorista que actualmente no pueden trabajar y que “otros, como los estudiantes, están condenados a quedarse en casa”.

La campaña ha recibido el nombre “Daslandhilft” (El país ayuda) y la asociación que la lanza precisa que los interesados no recibirán un salario fijo por hora, que los ingresos dependen de la oferta y deben acordarse individualmente con la persona que presenta la solicitud.

Ya la ministra alemana de Alimentación y Agricultura, Julia Klöckner, había sugerido hace unos días que la falta de trabajadores agrícolas en la agricultura podría ser compensada por trabajadores de otras industrias.

Klöckner dijo, según un comunicado del ministerio, que “si faltan manos que ayuden en la agricultura todos resultamos afectados porque no se pueden recuperar las cosechas perdidas”.

La asociación que promueve la plataforma, “Maschinenring”, fue fundada en 1958 en Buchhofen, en el “Land” de Baviera y agrupa explotaciones agrícolas que comparten maquinaria agrícola y forestal y también mano de obra cuando hay un exceso de capacidad.

