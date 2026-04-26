¡Agonizó por 21 días! Murió hombre tras brutal golpiza en Versalles; nadie vio ni oyó nada

Resumen: En la mañana de este domingo 26 de abril, se conoció el fallecimiento de un hombre que se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos de un centro hospitalario del centro de Medellín, tras haber sido víctima de una brutal agresión física a principios de este mes.

Minuto30.com .- En la mañana de este domingo 26 de abril, se conoció el fallecimiento de un hombre que se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos de un centro hospitalario del centro de Medellín, tras haber sido víctima de una brutal agresión física a principios de este mes.

El caso, que a partir de este momento pasa a ser investigado formalmente como un homicidio, se encuentra envuelto en un denso manto de misterio.

21 días de dolorosa agonía

por versiones extraoficiales, se conoció que el calvario de la víctima comenzó hace exactamente tres semanas. El hombre ingresó al centro médico el pasado domingo 5 de abril de 2026, luego de ser trasladado desde el barrio Versalles, zona nororiental de la ciudad.

A su llegada al hospital, los galenos determinaron que presentaba múltiples y severos golpes en diferentes partes del cuerpo, producto de una paliza. Durante 21 días, trataron de estabilizarlo, pero la gravedad de los traumas internos fue irreversible y su cuerpo no resistió más, confirmándose su deceso en las primeras horas de hoy.

La ley del silencio en la cuadra: A lo “Shakira”

Aunque una golpiza de tal magnitud, que deja a una persona al borde de la muerte en plena vía pública, rara vez pasa desapercibida; sin embargo, en el sector impera el miedo o la indiferencia.

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Vecinos del lugar aseguran desconocer por completo los hechos. Aplicando la “ley del silencio” y haciendo honor a la famosa canción de Shakira, en el barrio todos resultaron estar “ciegos, sordos y mudos”, afirmando que no escucharon gritos, no vieron quiénes fueron los agresores, ni saben los motivos detrás del ataque.

la investigación pasa de tentativa a homicidio

Tras confirmarse el deceso, el cuerpo fue traslado a las instalaciones de Medicina Legal para el respectivo dictamen forense.

Ahora, ante el silencio sepulcral de los testigos, las autoridades judiciales tendrán que recurrir a la tecnología, con el objetivo de identificar a los responsables de este homicidio y esclarecer las causas que motivaron la fatal golpiza.