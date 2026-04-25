Resumen: Cuando el reloj marcaba el minuto 86 y el empate parecía sentenciado, apareció el grito sagrado. Yony González logró romper el cerrojo bogotano y mandó el balón al fondo de la red, desatando la euforia en las tribunas

¡Agónico triunfo en Ditaires! Yony González pone a soñar al DIM con la clasificación a los ocho

Minuto30.com .- La fe del ‘Equipo del Pueblo’ se mantiene intacta. Independiente Medellín logró una agónica y vital victoria frente a Fortaleza CEIF este sábado 25 de abril, sumando tres puntos de oro que lo mantienen en la pelea por un cupo a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-I.

El encuentro, que tuvo que disputarse en el estadio Ditaires de Itagüí debido a la realización de un concierto en el Atanasio Girardot, se definió en los últimos suspiros gracias a la aparición de Yony González, quien se vistió de héroe para la afición poderosa.

Un partido rocoso que se destrabó al final

El trámite del compromiso no fue el más vistoso. Durante gran parte de los 90 minutos, el encuentro se tornó un poco soso y cerrado. El ‘Poderoso’ intentaba vulnerar el bloque defensivo de los ‘Amix’, pero carecía de claridad en el último cuarto de cancha frente a un rival que se plantó bien en el césped de Itagüí.

Sin embargo, cuando el reloj marcaba el minuto 86 y el empate parecía sentenciado, apareció el grito sagrado. Yony González logró romper el cerrojo bogotano y mandó el balón al fondo de la red, desatando la euforia en las tribunas y dándole al Medellín su segunda victoria consecutiva en este remate del ‘todos contra todos’.

La calculadora al rojo vivo: Triple empate en 26 puntos

Con esta victoria, el Independiente Medellín hizo su tarea y llegó a la anhelada línea de los 26 puntos, Entre Cali y el poderoso le dieron “patadita” a Millonarios, que se quedó con 25. No obstante, el principal dolor de cabeza para el DIM sigue siendo la diferencia de gol.

Así quedó la apretada disputa en la tabla de posiciones entre el séptimo, el octavo y el noveno lugar:

7. Independiente Santa Fe: 26 puntos | Diferencia de gol +5

8. Deportivo Cali: 26 puntos | Diferencia de gol +4

9. Independiente Medellín: 26 puntos | Diferencia de gol +3

Aunque el ‘Medallo’ empató en puntos con ‘Cardenales’ y ‘Azucareros’, ese gol de diferencia lo mantiene transitoriamente por fuera del anhelado grupo de los ocho, a la espera del desenlace de la jornada.

Los ojos puestos en Bogotá: La “final” del domingo

La jornada 18 aún no termina para los intereses de antioqueños y vallecaucanos. Ahora, tanto el DIM como el Deportivo Cali se convierten en hinchas temporales del Boyacá Chicó.

Todo se define este domingo a las 8:20 p. m., cuando Internacional de Bogotá reciba al cuadro ajedrezado. El nuevo equipo capitalino es la gran amenaza: actualmente tiene 25 puntos (con una diferencia de gol negativa de -2).

Si Internacional gana: Llegará a 28 puntos, metiéndose a los ocho y desplazando a Santa fe a la octava plaza y dejando por fuera tanto a Deportivo Cali como al DIM, “pendiendo de un hilo” para la última fecha.

Si Internacional empata o pierde: Se quedará con 26 o 25 puntos, perdiendo la posición por diferencia de gol, lo que le daría un enorme respiro al DIM para jugarse el “todo o nada” en la última fecha del campeonato.

¡En la fehca 19 el drama está garantizado!